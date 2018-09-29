臉書遭駭 5千萬用戶個資恐外洩 台灣也傳災情

2018年09月29日 08:04 中時電子報 林毅

臉書將「預覽我的個人檔案」功能停用，確認無虞後才會再次開放 (圖／臉書)

臉書今天(台灣時間29日)凌晨證實，駭客利用「預覽我的個人檔案」功能漏洞進行攻擊，成功竊取並接管用戶帳號，儘管臉書強調漏洞已經修復，但也承認至少有5000萬用戶被影響，目前駭客的身分與目的皆不明，也無法確定攻擊規模大小。

根據外媒報導，臉書創辦人祖克柏(Mark Zuckerberg)表示此一漏洞在本月25日發現，並在2天後的27日已經修復，為了以防萬一，目前將「預覽我的個人檔案」暫時關閉，在全面清查過後才會重新開放。

而在今天稍早，有將近一億個臉書帳號被強制登出，臉書對此表示除了本來5000多萬個帳號已經重設外，還有另外4000多萬個疑似被攻擊的帳號也進行重設，是正常的處理安全漏洞程序。但此次事件造成用戶恐慌，對於一直強調資安的臉書與祖克柏來說，無疑又是重大打擊。

而在台灣，似乎也有不少人遇到被臉書強制登出問題，PTT八卦板上就有部分鄉民表示自己帳號被無預警登出，就連手機的臉書Messanger功能也被登出，怒嗆：「臉書一天到晚出問題是怎樣」、「臉書不意外，一點隱私全都沒有的東西」、「好險我現在幾乎都用IG」。

(中時電子報)