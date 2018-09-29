影》第一次！美一架F-35戰機墜毀 37億飛了

一架美國海軍陸戰隊F-35B戰機周五在南卡羅來納州的航空基地附近墜毀，但駕駛安全逃生，圖為一架F-35B戰機的資料照。（美國海軍）

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中時電子報
F-35B戰機墜毀

美國軍方官員說，一架海軍陸戰隊F-35B戰機9月28日在波福海軍陸戰隊航空基地（Marine Corp Air Station Beaufort）附近墜毀，可是駕駛安全彈射逃生，傷勢正接受評估。

據CNN新聞網報導，雖然F-35戰機曾發生過事故，但五角大廈官員說，這是首度有這款5代戰機墜毀。

美國海軍陸戰隊周五稍後證實了這起事故，並說沒有造成平民受傷。聲明指出，這架戰機隸屬陸戰隊戰機攻擊訓練501中隊（Marine Fighter Attack Training Squadron 501）。

而F-35B戰機周四才首度執行戰鬥任務，從美國海軍黃蜂級（Wasp-class）「埃塞克斯」號（USS Essex，LHD 2）兩棲攻擊艦起飛，轟炸了阿富汗境內極端組織塔利班的固定目標。就在美國海軍陸戰隊為成功執行任務感到滿意之際，沒想到卻再創下另一個第一次的紀錄，而這卻是他們不想要的。

美國海軍陸戰隊是在2015年7月宣佈，F-35B已具備初期作戰能力，而這意味至少有一個飛行中隊能投入戰鬥任務。而在針對空軍研發的F-35A，為海軍陸戰隊打造的F-35B，以及為海軍訂製的F-35C中，以能短場/垂直起降的F-35B最昂貴，一架要價高達1.22億美元（約37億台幣）。

(中時電子報)

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