高雄》為何要投韓國瑜？網友：因為這是場「改變之爭」！

2018年09月29日 08:26 中時電子報 陳弘美 /整理報導 /整理報導

國民黨提名的韓國瑜與民進黨候選人陳其邁的選戰已成五五波之勢，不管民進黨如否認，但從近來民進黨對韓國瑜發動的抹黑攻擊，便可看出民進黨選情在高雄的選戰不如外界預料樂觀。有網友就六點分析為什麼這次要投韓國瑜，讓網友紛紛贊同大喊高雄這場選戰「不是藍綠之爭，是改變與否之爭」！

有網友就在批踢踢發文表示這幾天民進黨動用全黨之力，以打柯P的高標準來招呼韓總，DPP九星連豬立委，時力側翼，網路全面開戰，連胖周瑜都出來嘴韓總幾句，讓不才小魯又看不下去要來說說話了。

首先，到底有多少人要補刀民進黨？民調現在拉到如此之近，游離票的去向至為關鍵！ 其次，民進黨在高雄執政20年，舊縣區更久，號稱推個西瓜躺著就當選，長期不換人這對選民有什麼影響？就是我民進黨胡搞瞎搞你還會投我呀！桃園都可換鄭文燦當選，為什麼高雄不能換人？

三是民進黨在這次選戰中少有正面政策論述，取而代之的是抹黑抹黃人格毀滅戰，台北有柯P的活摘器官和花名冊，高雄是不斷扭曲韓的政策，用標題式斷章取義鬥臭韓總。相對韓總很少嘴陳其邁的政見，有的話也僅是輕描淡寫點到為止，或是在口水攻防上酸個幾句。韓總堅持不打負面選舉，我個人覺得很沈的住氣，「寧願乾淨的輸，也不要骯髒的贏」。

四為高雄若掉對民進黨影響不言可喻，不只是敗選而是崩潰敗，民進黨現在上至中央下至地方的執政傲慢，就是這些選民寵出來的啦！高雄輸，民進黨才會痛！才不會幹話連篇這麼囂張！

五是選戰剩不到兩個月，韓總這場大戰民進黨的戲碼，跟去年NBA Finals有87%像啦！韓總就是騎士的LBJ，帶著滷肉飯和一群豬隊友大戰滿是資源的DPP宇宙勇，這種underdog的逆轉戲碼，看熱鬧的最愛！從沒人看好到現在五五波，韓總是不是如LBJ般的悲劇英雄，11/24便知分曉。

最後則是民進黨抨擊韓國瑜提出的政策，但韓國瑜有錯就會修正，如「賤賣醫療」議題上，韓總實有把價錢說出來，但後來在FB修正說法被轟轉彎。願意修正說法作法往好的方向走，不是應該鼓勵嗎？反觀陳其邁的智慧城市AI政見有被檢討嗎？可行性很高嗎？執行力又如何？能解決高雄「又老又窮」嗎？

底下網友也紛紛表示「這次高雄不是藍綠之爭，是改變與否之爭」、「光看冥進洞挫勒等就很爽」、「陳78就民進黨勝文而已，等著被逆轉」，還有網友表示「我高雄人，我誰都投，就這次綠的不投」。

(中時電子報)