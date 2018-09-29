MLB》大谷翔平球衣賣翻 超越神鱒衝上前10

天使隊投打「二刀流」選手大谷翔平。（美聯社資料照）

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中時電子報
洋基球迷穿著99號的賈吉球衣。（美聯社）

洋基外野手「法官」賈吉(Aaron Judge)是今年球衣銷售排行榜冠軍，他的99號條紋衣力壓群雄取得2連霸。太空人二壘手「阿土伯」艾爾圖維(Jose Altuve)居次，接著是小熊內野手拜耶茲( Javy Baez)、道奇左投柯蕭(Clayton Kershaw )、紅襪重砲貝茲(Mookie Betts)。

值得一提的是天使隊大谷翔平，即使下半季傷痛纏身，他的17號球衣仍然奮勇衝上第8名，成為天使隊唯一名列前10的球員。去年天使唯一入榜前10的是「神鱒」卓奧特(Mike Trout)，今年他跌到第11名，可以說大谷有資格與卓奧特並稱為天使看板人物了。

大谷在新人王角逐面臨強力挑戰，兩位競爭對手洋基托瑞斯(Gleyber Torres)、安杜哈(Miguel Andujar)十分勇猛。托瑞斯還入選今年全明星賽，是可以被稱為球星的選手，然而單從球衣銷售來看，大谷的人氣似乎贏過他們很多。畢竟強打者每年都有，大谷「二刀流」可是百年難得一見。

大谷之後的是洋基外野手史坦頓(Giancarlo Stanton)、紅雀捕手莫里納(Yadier Molina)。季外準備要簽大約的國民外野手哈波(Bryce Harper)從去年的第4名跌到第13名。

(中時電子報)

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