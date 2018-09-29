喝水用錯杯 小心致癌物偷走你的健康

2018年09月29日 08:51 中時電子報 徐秀娥 /綜合報導 /綜合報導

眾人皆知喝水有益人體健康，但沒用對杯子裝盛，將會適得其反，不僅可能因此孶生細菌，還有致癌之虞。該怎麼挑選杯子，其材質將是關鍵。坊間常見的幾種杯子，出人意料的，玻璃材質竟然安全性最高，你挑對了嗎？

陸媒《生命時報》整理分析，坊間有6種不同材質為一般人所慣用，從玻璃杯到一次性使用的紙杯，不管是自攜或出外用餐，都可能接觸各式各樣的杯子，如果能了解杯子材質的特性，熱水、牛奶等飲料該怎麼搭配使用，你的健康安全就更有保障。

1.玻璃杯

安全指數：★★★★★

玻璃杯比較安全，但是容易炸裂。長期使用過的玻璃杯上會有白色結晶物，那是玻璃中的矽酸鈉與空氣中的二氧化碳的碳酸結晶，對身體健康不利，要注意清潔。

注意：玻璃杯的「服役期」勿超過一年。平時可用鹼性清潔劑洗掉白色結晶，或每周水煮沸騰10分鐘來消毒。

2.陶瓷杯

安全指數：★★★★

無釉彩的陶瓷杯適合喝水、喝茶。其耐熱性能好，還有不錯的保溫效果。但是如果是彩釉的就要當心啦，其彩釉遇高溫液體會有析出鉛、鎘等重金屬，長期使用會引起慢性中毒。

注意：如果陶瓷杯出現變形、脫瓷、裂痕等現象，就要更換杯子了。陶瓷釉彩中含有鉛，當裂痕出現時，鉛釋出的危害甚高。

3.搪瓷杯（琺瑯杯）

安全指數：★★★★

搪瓷杯經過上千度高溫瓷化製成，不含鉛等有害物質。但缺點是容易磨損，露出生鏽的鐵皮，並使水色澤變黃，口感變差。另外，搪瓷杯具有散熱、傳熱快的特點，用於泡茶會使茶香過快散發，喝茶者慎選。

注意：搪瓷杯在酸性環境下有釋出重金屬的危害，不能用於裝咖啡、橙汁等酸性飲料。有污跡時可用抹布沾著新鮮檸檬汁拭擦。

4.不鏽鋼杯

安全指數：★★★

不鏽鋼杯由鐵鉻合金參入其他微量金屬製成，這些金屬包括致癌的鎳，使用不當，會導致各種慢性病，或者老年痴呆症，甚至癌症。

注意：不能長時間存放酸性、鹼性飲料、食物，例如：果汁、碳酸飲料、含鹽的所有食物。清洗時不能用蘇打、漂白粉等，以防鎳、鉻等重金屬元素釋出。此外，不鏽鋼杯萬萬不可用於裝中藥。

5.塑膠杯

安全指數：★★

聚乙烯、聚丙烯這些塑料本來無毒，但經過高溫容易釋出雙酚A等有害物質類，它與乳腺癌、攝護腺癌、性早熟有關。塑料杯的內壁結構很多縫隙，難以完全清洗乾淨，容易滋生細菌。

注意：不能裝熱水，或長時間存放牛奶、果汁、碳酸飲料等。使用期限不要超過半年。避免紫外線照射。

安全指數：★

很多一次性杯都使用回收的紙張，把關不嚴就成細菌溫床。其次，在生產過程中，一次性杯添加了螢光粉等物質，致使細胞變異，稱為潛在致癌因素。另外，不合格的一次性杯會添加非食品級的油墨，其中含有極易揮發的苯，同樣有致癌隱患。

注意：使用紙杯前先用熱水燙一下，四、五分鐘後倒掉，讓紙杯中有害物質揮發掉。另外，過熱過冷的水，含酒精、碳酸的飲料都不適用於一次性紙杯。

(中時電子報)