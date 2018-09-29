洗面乳若起泡超過這個時間就要小心 恐對皮膚有害

2018年09月29日 09:00 中時電子報 林毅 ／編輯、 康健雜誌 ／文 ／編輯、／文

月初出差上海，傾聽了市場部彙報的市場訊息：不論百貨專櫃、藥妝店或大賣場，常放著打蛋用的快速攪拌機，「表演」洗面乳的起泡力，泡沫愈豐富愈綿密，消費者愈喜歡，賣得愈好。

換言之，即便是知識份子匯集的超級大城市，消費者對清潔品好壞的認知，仍停留在30年前。

起泡是界面活性劑的特性，作為清潔用時，特別喜歡選擇高起泡力的界面活性劑來搭檔。但起泡力的表現，跟產品的等級、是不是安全、好不好用，沒有關聯。

具清潔力的界面活性劑，創造出來的泡沫，真實感像洗衣精般的鬆垮粗糙。現代的洗面乳泡沫愈來愈細緻、如棉花糖般豐彈厚實的泡沫（嚴格說「綿密得非常不正常」），是添加很多修飾劑創造出來的。

修飾劑沒有絕對的好壞，但化學來源者居多，本身也不具清潔力，簡單地說，是來亂放煙霧彈的，卻無意中發現消費者喜歡這樣的搗亂份子存在，於是就本末倒置地追逐這種特效，並繪聲繪影地把這種豐富不破的泡沫，美化成「優質洗面乳應擁有的樣貌」。

所以，願意花錢買單這樣的質地觸感無可厚非，但把它當成優質的高級品的要件，就上當失策了。

《化妝水自然起泡不會持續30分鐘》

另外，搖晃化妝水後，產生很多不滅的泡沫也很常見。

傳統的化妝水會起這種30分鐘不滅泡沫的原因只有一種，就是加香精，因為必須用界面活性劑來處理香精。所以，「會起泡」是化妝水會不會產生刺激過敏的觀察點之一。

晚近的化妝水不加香料也會起泡，又是怎麼一回事？一般這類的泡沫所添加的活性成分是自己產生的。最常見的如一些含有皂苷類（Saponin）的植物萃取，像是人參萃取、蘆薈萃取、甘草萃取等，都是很經典具有自然起泡力的東西。與界面活性劑的起泡差別，可以用泡沫的「持續時間長度」來判斷。活性成分造成的泡沫，不會持續到30分鐘，一般10分鐘以內就不見了。

《慕斯樣粉底其實加了揮發性溶劑》

粉底也開始流行綿密泡沫。壓出後帶綿密泡沫的慕斯樣粉底也成為化妝族的選項之一。慕斯的產生是利用具高度揮發性的液體溶劑，像異丁烷（Isobutene）混入粉底的料體中，並配合密封良好的特製罐子來使用。

這類成分跟皮膚短暫接觸後，會快速蒸散到空氣中。對皮膚的殘留性傷害小，但要考量的是環保問題。

透過特製慕斯瓶瞬間造泡，這種潔顏慕斯的賣相也極好。綿密的泡沫跟慕斯瓶的押頭設計有關係，跟內容物的配方還是有絕對關聯。

不刻意添加泡沫修飾劑，單純靠慕斯瓶創造出來的泡沫感，已經能滿足大多數消費者對泡沫的優質標準了。但商業競爭的利害，現在也流行把創造綿密泡沫的修飾劑加入慕斯配方中爭取顧客的青睞。

於是就出現擠出一顆綿密如乒乓球大的慕斯，放上50元的硬幣，可以支撐住硬幣，猶如漂亮地躺在彈簧床上。

《愛護肌膚，務實為宜》

化妝品原料種類愈來愈多，佐助了多元的配方，使商品的樣貌愈來愈花俏多變。消費者霧裡看花，無從知曉其中道理，往往被商業行銷說詞與直觀的眼見為信所蒙蔽，誤以為科技愈來愈進化、商品愈來愈安全。

從愛護肌膚的角度出發，傳統的樣貌突然間花俏百變，那往往是動用了非自然的手段來達成的。用平常心去看這些新奇樣貌，理性思考分析，也許就不會太盲目追逐那些對肌膚無益處的商品了。

本專欄反映專家意見，不代表本社立場。

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(中時電子報)