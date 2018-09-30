前監委周哲宇遭通緝 卻指檢方執行不當遭駁

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前監察委員周哲宇被控偽造不實債權向法院聲請強制執行，逼迫住戶賣屋，都更暴利，被判刑2年定讞，但周未到案遭通緝，但周日前卻以他移居宜蘭，想在宜蘭入監，但北檢仍要求他報到，執行不當，向高院聲明異議。但高院以宜檢多次傳拘周未到，才交還由北檢執行，周聲請無理由，予以駁回

周哲宇、柏美建設前董事長蔣炳正被控偽造不實債權向法院聲請強制執行逼住戶賣屋，獲都更暴利，周、蔣被判刑2年、1年4月定讞，但2人都未到案遭通緝；其中蔣以滑輪溜冰協會理事長身分，8月17日出席總統蔡英文替亞運滑輪代表隊授旗典禮，引發批評。不久警方逮補蔣，發監執行。

至於周哲宇，北檢8月29日發布通緝。但周指稱，當初他是聽信蔣一面之詞，向蔣購買柏美建設概括承受公司的資產負債，他好不容易趕走都更蟑螂，卻遭對方誣指偽造本票及債權，將提非常上訴。

周因不滿北檢執行過程，向高院聲請聲明異議，指他年高體弱，已移居宜蘭頤養天年，向北檢聲請囑託宜蘭地檢署代執行，方便親友探視，結果北檢卻執意執行，危害他受刑權益，北檢執行命令反覆，讓他無所適從。

但高院發現，北檢囑託宜檢執行，宜檢在6月多次傳喚、拘提周未到，才交還北檢執行，北檢執行過程並無違背法令，駁回周聲請。

(中時 )

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