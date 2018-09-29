不是懶！男子週末狂睡36小時 整日昏沉愛睏是這病在作祟

2018年09月29日 09:10 中時電子報 林毅 ／編輯、 康健雜誌 ／文 ／編輯、／文

23歲的小李初出社會，半年前找到人生第一份工作，由於對新工作還不上手，加上業績壓力大，幾乎天天加班到半夜，幾個月來都是一到假日就整天沾著枕頭呼呼大睡，甚至週末連續睡了36個小時，家人驚覺不對勁，帶著他就醫才發現原來是長期工作壓力大造成睡眠不足，遇到假日就狂睡補眠，罹患「類嗜睡症｣。

你也終日昏昏欲睡，白天爬不起來，上班、上課更是常常無意間睡著，懷疑自己得了「嗜睡症」嗎？但是看了醫生卻拿不到診斷證明，還擔心被人歸咎你就是「懶」，其實很可能你得到的是和嗜睡症症狀很相似的「類嗜睡症」。

類嗜睡症雖然不是正式疾病，但仍可能對日常生活帶來影響。圖／shutterstock

《非正式疾病 患者自覺愛睡、持續一個月以上》

收治這位病患的精神科醫師楊聰財表示，「原發性嗜睡症」對成年人來說並不是常見的疾病，發生率不到5%，是一種不該睡覺時卻會突然睡著的疾病，病患會發生不可抑制性的睡眠行為，而且症狀持續一個月以上，例如重度的嗜睡症患者可能在走路時或講話講一半時就突然睡著，必須接受藥物治療。

嗜睡症又可分為許多類型，必須接受儀器診斷或睡眠測驗，例如有些是抽脊髓液發現染色體異常，或者透過睡眠測驗發現啟動睡眠機制的訊號異常。

「類嗜睡症」則會出現和嗜睡症類似的症狀，情況也會持續一個月以上，患者會自覺一直呈現很想睡覺的狀態，時常打瞌睡。楊聰財表示，雖然類嗜睡症算不上一種疾病，沒有診斷標準，但一旦出現仍會造成很大影響，而且並不少見。

臨床上，類嗜睡症常發生在季節變換、長假過後、長期高壓或負面情緒、營養不均衡、及缺乏運動的情況下。以運動來說，能刺激身體分泌多巴胺，讓人感到有活力、降低焦躁感，還會增加體內釋放幫助睡眠的血清素及安定心神的腦內啡，如果不運動，自然活力下降，整日疲倦想睡。

其他還有像是長期睡眠不足，或是肥胖、憂鬱症、睡眠呼吸中止症、及特殊遺傳疾病等，都可能出現嗜睡問題；另外也可能與藥物或酒精等物質濫用有關，特別是鎮靜助眠藥物。

養成運動習慣也有助於遠離類嗜睡症。圖／shutterstock

《有症狀別硬撐 恐形成惡性循環》

「類嗜睡症臨床上越來越多，很多人認為撐過去就好了，但不少人是撐不過去，」楊聰財說，雖然類嗜睡症不是正式疾病，但如果沒有積極找出潛在原因，除了對生活造成影響，更可能被人扣上你就是「懶」，影響職場、同儕關係。

例如上課無法專心、學習能力降低，成績很可能下滑；工作上則老是無精打采，容易受到上司責備；甚至假日都宅在家中睡覺不出門，「上帝很公平，給人一天24小時，你把時間都投入在床上、睡覺上，其他的運動、與親人相聚、找親朋好友活動的時間都被佔據，當然會形成惡性循環。」

楊聰財建議，若有長期嗜睡的現象，最好尋求專業醫師協助診斷，避免影響生活及工作。平常則要養成良好睡眠習慣、注意均衡飲食、保持正向樂觀好心情、學習正確紓壓技巧、以及培養運動習慣，都有助於遠離「類嗜睡症」。

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(中時電子報)