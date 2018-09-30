銀行員欠賭債 盜領文大校友會及客戶469萬

2018年09月30日 07:16 中時 陳志賢

某銀行北投分行游姓前行員，因積欠線上簽賭賭債，需款孔急，利用替客戶辦理存款、提款、收款業務時監守自盜，自2016年8月至去年8月間，22次私吞文化大學校友總會在內的客戶款項469萬元，由於游認罪並已將侵吞款項全數歸還銀行，士林地院依22個《銀行法》銀行職員背信罪判處游徒刑2年，緩刑4年，須提供200小時義務勞務。

判決指出，26歲游男是某銀行北投分行助理專員，因投資線上簽賭積欠賭債約60萬元，另疑因信貸、車貸、房租及打電動花費甚鉅，缺錢花用，自2016年9月5日起至去年8月10日止，15次盜用客戶印章，偽造取款憑條，盜領客戶存款372萬1000元。

其中被盜領最多的是文化大學校友總會，被盜領8次，金額高達205萬元，甚至有1天盜領2次紀錄。游盜領文大校友總會存款，主要是還線上簽賭賭債，他去年5月、6月各盜領46萬8000元、5萬元還債，去年25日為翻本再挪用6萬元。

另游自2016年8月4 日至去年6月16日止，7次利用客戶繳款機會將錢中飽私囊，共私吞96萬9035元。游怕東窗事發，因此將挪用其他客戶的錢補回已被他盜用的帳戶，合計共私吞多名客戶共469萬多元，回補347萬元。

事後銀行因接獲客戶反映房貸未入帳，分行經理清查發現，報警處理，全案才揭發，游男母親後來幫兒子補回剩下的121萬多元。

法官認為，游男未謹守誠信義務和銀行法規範，竟為滿足自身物質欲望，藉保管客戶存摺、印章機會，盜領客戶存款、侵占代收款項，對銀行和客戶財產侵害甚鉅，但考量游男認罪，且繳還銀行犯罪所得，判處徒刑2年，緩刑4年，須提供200小時義務勞務。

(中時 )