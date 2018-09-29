高雄》陳其邁反賭又被打臉 支持家中聚賭被抓議員五連任

高雄市長選情從民進黨候選人陳其邁躺著選變成五五波，民進黨傾全黨之力攻擊國民黨高雄市長候選人韓國瑜「又賭又黃」。陳其邁日前在各民間團體代表的見證下，簽署了反賭承諾書，表達堅決拒賭立場。卻被抓包他日前力挺在家中聚賭被檢警查獲的議員陳明澤五連任。網友要黨工快出來幫陳其邁護航，被酸「反對博弈條款，以維護地下賭場利益啊!」
民進黨高雄市長選情告急，頻攻擊韓國瑜賭場議題，韓國瑜說，賭場從來不是他這次選舉的政見，從來沒有白紙黑字，大聲疾呼他支持賭場。但高雄經濟蕭條，尤其旗津去年觀光人口調了一百萬，因此他急得不得了，想要蓋免稅區，讓所有外地來觀光客有一個採購天堂，因此想要高雄藍綠立委合作團結起來讓旗津享用《離島建設條例》，如此旗津可以變成全區免稅，帶動觀光，這議題會碰到賭場，若碰到旗津居民就必須要討論，這是他的重點，不是說要設賭場。
陳其邁日各民間團體代表的見證下，簽署了反賭承諾書，表達堅決拒賭、反對賭場之設置的立場。PTT網友s910211說，陳其邁反賭博是因為「之前老爸陳哲男自己就是去濟州島賭博，搞到整個DPP從此跟貪腐沾上邊，所以陳其邁痛恨賭博，大家都能理解。」
不過，s910211貼出照片問「之前有個DPP議員陳明澤家中開賭場被查獲，這個人今年還要出來選挑戰5連霸，為什麼其邁還要支持他，樓下黨工貢跨邁？」
網友紛紛留言「小賭怡情，大賭養家你不懂」、「 你們9.2五毛很愛打臉耶」、「過去讓它過去」、「難道你要78開記者會斷決父子關係」、「變官方賭場會擋到台灣價值財路也」、「反賭但是不反自家人啦」、「先要有台灣價值 這是基本配備」、「原來是我大ddp 同志 沒事兒沒事兒」。
「民進黨犯罪不叫犯罪，是人情味 」、「過去讓他過去，請將焦點放在政策與台灣 」、「有台灣價值的，就不是賭博了，懂？」、「民進黨的賭場能促進經濟教養人心 是好賭場；國民黨的賭場才是敗壞治安荼毒民眾的壞賭場 懂？」、「高雄人比較喜歡貪污+北嫖這味的嗎？」、「反對博弈條款 以維護地下賭場利益阿」。
(中時電子報)
文章來源：PTT論壇