高雄》陳其邁反賭又被打臉 支持家中聚賭被抓議員五連任

2018年09月29日 09:34 中時電子報 邱文秀

陳其邁力挺陳明澤連任。(陳明澤臉書)

高雄市長選情從民進黨候選人陳其邁躺著選變成五五波，民進黨傾全黨之力攻擊國民黨高雄市長候選人韓國瑜「又賭又黃」。陳其邁日前在各民間團體代表的見證下，簽署了反賭承諾書，表達堅決拒賭立場。卻被抓包他日前力挺在家中聚賭被檢警查獲的議員陳明澤五連任。網友要黨工快出來幫陳其邁護航，被酸「反對博弈條款，以維護地下賭場利益啊!」

民進黨高雄市長選情告急，頻攻擊韓國瑜賭場議題，韓國瑜說，賭場從來不是他這次選舉的政見，從來沒有白紙黑字，大聲疾呼他支持賭場。但高雄經濟蕭條，尤其旗津去年觀光人口調了一百萬，因此他急得不得了，想要蓋免稅區，讓所有外地來觀光客有一個採購天堂，因此想要高雄藍綠立委合作團結起來讓旗津享用《離島建設條例》，如此旗津可以變成全區免稅，帶動觀光，這議題會碰到賭場，若碰到旗津居民就必須要討論，這是他的重點，不是說要設賭場。

陳其邁日各民間團體代表的見證下，簽署了反賭承諾書，表達堅決拒賭、反對賭場之設置的立場。PTT網友s910211說，陳其邁反賭博是因為「之前老爸陳哲男自己就是去濟州島賭博，搞到整個DPP從此跟貪腐沾上邊，所以陳其邁痛恨賭博，大家都能理解。」

不過，s910211貼出照片問「之前有個DPP議員陳明澤家中開賭場被查獲，這個人今年還要出來選挑戰5連霸，為什麼其邁還要支持他，樓下黨工貢跨邁？」

網友紛紛留言「小賭怡情，大賭養家你不懂」、「 你們9.2五毛很愛打臉耶」、「過去讓它過去」、「難道你要78開記者會斷決父子關係」、「變官方賭場會擋到台灣價值財路也」、「反賭但是不反自家人啦」、「先要有台灣價值 這是基本配備」、「原來是我大ddp 同志 沒事兒沒事兒」。

「民進黨犯罪不叫犯罪，是人情味 」、「過去讓他過去，請將焦點放在政策與台灣 」、「有台灣價值的，就不是賭博了，懂？」、「民進黨的賭場能促進經濟教養人心 是好賭場；國民黨的賭場才是敗壞治安荼毒民眾的壞賭場 懂？」、「高雄人比較喜歡貪污+北嫖這味的嗎？」、「反對博弈條款 以維護地下賭場利益阿」。

(中時電子報)

2005年台灣發生高雄捷運外勞弊案，當時一張照片揭露總統府國策顧問陳哲男和涉高捷案的陳敏賢曾同赴韓國濟州島賭場。(圖截取自TVBS影音網)