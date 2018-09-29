前男友傳訊「介紹女朋友」 她怒：把我當轉運站？

女網友發文不滿前男友要她幫介紹女朋友。(示意圖/達志影像)

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中時電子報

一名女網友在臉書「爆怨公社」發文表示，近日突然接到前男友的LINE傳訊，竟然「叫我介紹女友給他」，她說，雖然2人是和平分手，但當年就是因為對方皮夾還放著前女友照片，甚至念念不忘，她才選擇離開，「我哪知道介紹給你，你是不是又再犯同樣的毛病？」，還說：「我們平時也沒在聊天的，怎麼？現在是把我當台北轉運站了？」讓她忍不住將對話貼上網，請益廣大網友：「找前女友介紹女生是一件很奇葩的事嗎？」引發熱烈討論。

對話截圖可以看到，男方不斷傳貼圖向她撒嬌：「我會很差嗎？都不幫我介紹」、「只是~~~~~胖了」、「我覺得心好tone」。女網友則冷回：「不是這樣說的」、「我不喜歡這種感覺啦」、「因為很像相親、硬湊合的感覺」、「要是彼此沒興趣，我很尷尬」、「也不知道你放下前女友沒」。

原PO與前男友對話。（圖／翻攝自爆料公社）
原PO與前男友對話。（圖／翻攝自爆料公社）

（圖／翻攝自爆料公社）
（圖／翻攝自爆料公社）
（圖／翻攝自爆料公社）

許多網友看完後，紛紛留言表示：「妳還這麼有禮貌回答，是我就開罵了」、「會不會現在他皮夾放著妳的照片」、「介紹他前女友堵住他嘴」、「絕對是來騙尿尿的地方」、「恥力很夠，也是蠻猛的」、「可以回：你這麼魯，我怕介紹給你會害朋友丟臉」、「感覺在試水溫」，還有女網友分享類似經歷：「我遇到的是分沒幾天就叫我介紹的，感覺很差」、「之前前男友也密我：上班還能玩遊戲喔？我直接回他乾你屁事喔」。

(中時電子報)

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