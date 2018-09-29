足球》C羅遭爆性侵醜聞 揚言提告德國雜誌

2018年09月29日 09:48 中時電子報 盧品青

義甲尤文圖斯前鋒C.羅納多(Cristiano Ronaldo)被德國雜誌《Der Spiegel》爆料曾在拉斯維加斯性侵一名美國女子莫尤加(Kathryn Mayorga)，並付出高額封口費。堂堂C羅豈肯受此侮辱，他的律師立刻揚言會追究到底。

所謂的#MeToo是令許多男星聞之色變的婦女抗暴圖騰，這項運動鼓勵婦女不要再隱忍，代表不管發生多久的陳年舊帳都有可能被翻出，並且比以往更容易受到輿論關注與同情。

今年34歲的莫尤加就抓住機會，首次公開提出這起2009年的事件。她透過律師向《Der Spiegel》指稱C羅於維加斯的一家旅館房間對她施暴，C羅還強迫她肛交。莫尤加描述了一些細節，包括C羅事後曾詢問她是否會痛，並且自稱「我是99%好人，只是有1點點壞。」

當時C羅選擇付錢擺平，以28.7萬英鎊庭外和解，條件是莫尤加今後不可重提此事。雖然莫尤加當時有收下那筆錢，然而時空環境改變，現在她認為「我不需要再遵守保密協定」。莫的律師試圖要毀棄這個協定，「C羅必須為弄傷這位女子而付出代價。」

C羅的律師氣炸了，他威脅提告雜誌社，「多年來不曾見過如此惡意的報導。」尤文圖斯球團拒絕評論此事，C羅本人則說那只是合意性交。

(中時電子報)