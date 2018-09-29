新疆三號礦脈 陸「兩彈一艇」功勳

2018年09月29日 09:59 旺報 陳君碩

大陸「兩彈一艇」元勛劉杰23日過世，談起大陸的兩彈研發，就不能不提在新疆可可托海的「三號礦脈」，該礦坑在1960年代促成大陸成功研發原子彈、氫彈，更一肩扛起當年大陸積欠蘇聯的40%外債，被譽為「功勛礦」。

新疆可可托海的「三號礦脈」，深200公尺、長250公尺、寬240公尺，其邊壁上的盤山道呈螺旋狀，盛產目前世界上已知的140多種礦物中的86種，礦產資源豐富，舉世聞名。

三號礦脈與中共建政初期的國運息息相關，據可可托海國家礦山公園景區部經理譚勝利介紹，1950年代，毛澤東做出要研製原子彈的決定，於1955年啟動代號02的核武器研製計畫，當時三號礦脈有一個保密代號「111礦」，同時由於國防保密需要，可可托海曾長期隱藏在深山之中，在1967年之前，大陸的地圖上找不到「可可托海」。

1964年10月，大陸成功試爆第一顆原子彈，1966年10月，又成功實現了飛彈和原子彈的結合，1967年6月成功試爆第一顆氫彈，三號礦脈都功不可沒，它為大陸的核研發、航空航太事業和尖端科技，提供了物質基礎，因而被稱為「功勛礦」。

譚勝利指出，能取得研發突破，最重要的是大陸掌握了將鋰、鈹分離的技術，由於鋰、鈹兩元素特性相近，不易分離，截至目前，全世界擁有此技術的仍僅有中、美、俄三國。

可可托海被稱為大陸的「第二寒極」，當年的礦工需忍受在零下五六十度的嚴寒中挖礦，十分艱辛，作息時間是「吃三睡五幹十六」，一天有16小時在工作，也就是這樣一錘一鏟，償還了那個年代大陸積欠蘇聯的40%外債，該礦坑更於去年底被新疆政府授予「愛國主義教育基地」。

(旺報 )