MLB》陳偉殷po文道感謝 網友暖心回：像挺王建民一樣挺你

2018年09月29日 10:10 中時電子報 鍾亞芳 /綜合報導 /綜合報導

馬林魚隊投手陳偉殷以6勝12敗結束今年的賽程，29日在粉絲團po文感謝一路幫助他、為他加油的親朋好友以及球迷，同時也期待球季結束後回台灣分享這一季的點點滴滴，許多球迷均留言為殷仔打氣，更有人暖心回道：「挺你就跟當初挺王建民一樣不變，加油嚕！」

陳偉殷po文中提到：「今年的開季對我來說是一種說不出來的煎熬，畢竟去年已經休息好久了，在春訓時看著隊友們為球季做好萬全的準備，而我必須從零開始做復健，雖然不是很甘願，但我還是告訴自己要一步步地慢慢來。」而他也沒讓支持他的球迷失望，回到球場後對上洛磯隊的首戰，就以5.1局4支安打僅失1分的表現收下本季首勝。

今年球季陳偉殷26場先發出賽，133.1局投投被擊出131支安打包含19發全壘打，投出54次保送與111次三振，共失75分其中71分為責失分，戰績6勝12敗，本季自責分率4.79。

執得一提的是，今年陳偉殷在主、客場表現出極大差距，13場主場出賽繳出5勝3敗、自責分率1.62的成績，但於客場13場先發卻只有1勝9敗、自責分率高達9.27，天差地遠的數據甚至打破大聯盟紀錄。

對於自己本季的成績，陳偉殷表示：「雖然今年整體成績不是那麼的理想，我可以證明身體健康，也找回打球的開心，真的真的那是我前兩年無法感受的一件事。」

除了回顧這一年的表現，陳偉殷也不忘感謝支持他以極幫助他的所有人，並期待球季結束後回到台灣與大家相見歡。不少殷仔的粉絲也都留言持續給他鼓勵：「加油！明年一定會更棒！預約20勝！」、「永遠的支持你喔加油」，更有球迷表示會以支持王建民的心情繼續挺陳偉殷，期待陳偉殷未來能越來越好。

以下為陳偉殷粉絲團po文全文：

今年的開季對我來說是一種說不出來的煎熬，畢竟去年已經休息好久了，在春訓時看著隊友們為球季做好萬全的準備，而我必須從零開始做復健，雖然不是很甘願，但我還是告訴自己要一步步地慢慢來。

球場上很多事是我無法掌握跟控制的，不過有老婆、兩個小惡魔當做後盾，曾公、喇叭賢拜、投手教練、特地飛到美國來陪我傳接球的朋友，還有團隊裡的其他成員們，在今年每場比賽後討論如何修正投球模式，如何在比賽裡掌握可以控制的部分，做好情緒管理，對我來說又是新的突破。

雖然今年整體成績不是那麼的理想，我可以證明身體健康，也找回打球的開心，真的真的那是我前兩年無法感受的一件事。

結束了2018年的球季（雖然還有3場比賽）接下來就是期待與大家碰面，分享這一年來所發生的種種，也非常感謝大家在這26場比賽準時起床、熬夜為我加油，甚至投不好的時你們都會在第一時間安慰我，真的很謝謝大家，接下來就是期待與大家台灣見面，以及為2019年球季做準備了！

(中時電子報)