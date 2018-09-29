新北》侯友宜市民總部搶先看 邀民眾一起來走走

2018年09月29日 10:31 中時 葉德正

侯友宜市民總部29日開箱搶先提供媒體拍攝，侯友宜與神捕侯一起合照。（葉德正攝）

侯友宜市民總部29日開箱，以漫畫風格打造年輕氛圍。（葉德正攝）

國民黨新北市長參選人侯友宜競選總部29日開箱啟用，沒有競選大頭照，也沒有口號，侯辦以漫威英雄風格打造，搭配「神捕侯」、遊戲機、六格漫畫區，主舞台還有電視牆輪播「市民心聲」，侯友宜表示，希望來到總部的市民朋友，都能找到屬於自己的角落，歡迎大家來到市民總部，他也預告未來總部還會加入科技風，讓民眾有不一樣的體驗。

侯辦發言人賴冠群、侯慶莉表示，過去競選總部不外乎懸掛候選人大大的頭像，侯友宜生平第一次參選，堅持他競選總部，不能走過去的老路，希望能夠突破窠臼，因此主建築的立面視覺，便大膽運用漫畫風格，結合候選人的形象做設計，再利用飽和色塊，打造一座有個性、朝氣的「市民總部」。

侯友宜說，自己從小就喜歡看漫畫，為讓選辦年輕朋友與市民朋友有個舒緩身心的地方，年輕朋友特別規畫了電玩專區、漫畫區與主舞台區，讓總部年輕活潑。

侯辦強調不放競選大頭照，也不放競選口號，不過在電玩區，卻放上了漫畫家韋宗成授權「火球蘇」與「神捕侯」漫畫肖像，兩人PK畫面，火球蘇血條幾乎用盡，神捕侯則是滿血，引人聯想；侯友宜說，感謝韋老師授權圖像供他們使用，讓競選總部能用更活潑方式展現，至於血多血少都不重要，大家就是好玩嘛！也讓他們快樂的把這場選戰打完。

侯友宜跟隨導覽來到「神捕侯」遊戲區，也下場和選辦年輕幕僚PK「快打旋風」，最後打贏幕僚，他直呼「別騙我，你偷讓我」；侯友宜說，現在這個年代，打電玩不是壞事，還能夠從遊戲中研究戰術、團隊合作、發揮創意

另外一區漫畫區，則是以六格漫畫呈現侯友宜3月初參選以來握住的每一雙手，侯友宜看著漫畫對當時情景仍如數家珍，他說，握住肉攤老闆的手，老闆雖然說手油膩膩，但對他來說就像握著自己的父親，看著握著小朋友的照片，就想起當初和小朋友一起踢足球PK，希望給孩子美好的未來。

侯友宜說，這個總部是屬於市民的市民總部，他們不設主委，過去主委大多都是掛名，他們只是單純要做事，未來這個空間將對所有市民開放，每個禮拜都會推出不同活動，現在是漫畫風，未來還會有科技風逐漸呈現，市民想說什麼、想做什麼，都可以告訴侯友宜，歡迎大家來走走逛逛，參加活動、拍照、打卡、交朋友，沒有限制。

(中時 )