未婚懷孕竟遭男友踹肚 女星：我以為我會死

2018年09月29日 11:00 中時 洪秀瑛

葳薾森劇中飾演高中生。（公視提供）

吳朋奉飾演計程車司機。（公視提供）

吳朋奉劇中目擊搶案。（公視提供）

吳朋奉（右起）、葳薾森、何璦芸。（公視提供）

今年26歲、曾有「小桂綸鎂」之稱的女星葳薾森，曾以短片《悄悄》拿下台北電影獎最佳新演員，這次在新戲公視人生劇展《第一響槍》有突破性演出。劇中她是被迫提早結束青春的高二女學生，父母因忙著賺錢、疏於照顧，孤單的她意外懷孕，竟慘遭小男友痛毆、踹肚，葳薾森說：「這角色有個很大的特質就是愛逞強，這個特質跟我很像，常常都是在外人面前逞強裝沒事，但才一回頭眼淚就掉下來了。」

葳薾森表示，這次演出最具挑戰性是要揣摩未婚懷孕的心情，事前上網看了很多關於吃墮胎藥的經驗談，因有些內容太鉅細靡遺，讓她看完後怕得癱軟。為呈現角色孤立、得不到愛的狀態，開拍前她也刻意節食，每天吃很少量的食物，讓自己處在一種憂鬱、焦躁的情緒中，甚至整個拍攝期都不大想搭理人。

回想拍攝時，劇中角色被男朋友痛毆的橋段，葳薾森為角色特別寫下日記，其中第一句話是「我還以為我會死呢」，顯得相當入戲。她提到，安容這角色在家庭、男友之間都得不到愛，非常的孤立，是個負能量很強的人，但在演出時也覺得「很爽快」，因為可以盡情的「負能量」，連對劇組的大家比中指，大家都會原諒她，是很難得經驗。

劇中首次跟「戲劇三金影帝」吳朋奉對戲，吳朋奉演她爸爸，親眼見到她被男友路邊痛毆，面對受傷、憤怒的女兒，吳朋奉卻只能無奈和沉默以對。葳薾森說，雖然對戲場次不多，但印象深刻是吳朋奉對於演戲的熱情，總不厭其煩地跟導演討論每場戲、每個細節，也會傾聽每個人的意見，「我很喜歡這種一起腦力激盪的感覺」。

公視人生劇展《第一響槍》由吳朋奉、何璦芸、葳薾森主演，是導演詹淳皓執導的第一支長片。故事描寫一家三口，父母為生活各自奔波，女兒只好獨自面對青春期的煩惱，直到做計程車司機的父親黃仔意外目擊一起搶案、撿到一把槍後，打破了這家庭平靜的表象。該劇將在9月30日週日晚10點公視首播。

(中時 )