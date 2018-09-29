內衣藏毒被搜出 女主嫌一肩扛起全認了

2018年09月29日 11:09 中時 程炳璋

台南市中西區警方日前在府前路盤查一部可疑車輛，車上駕駛見警靠近就駛離，警方尾隨攔停，果然在車內查獲187公克安非他命與些許K他命，連姓女子暗槓5包藏在內衣，仍被發現，只好坦承持有，另王姓、柯姓2男驗尿有毒品反應，警方將她依照毒品罪嫌移送台南地檢署偵辦，2男函送偵辦。

35歲連女在5月時剛遭警方逮獲數百公克毒品，早被警方鎖定為治安顧慮人口，但她仍不知悔改，日前再與2名男性友人一起駕車外出，果然又在中西區府前路遭警盤查。

連女3人見警車靠近就心虛，立刻駕車就跑，警車在後尾隨，從府前路一路跟蹤到健康路一段，連女的車輛為閃避警車，刻意鑽路而行，警方等到支援警車來到，才將車攔停。

連女3人下車後神色慌張，警方在駕駛座下方零錢箱果然尋獲20包共187公克的安非他命，將3人帶回警所，駕車的王姓男子與柯姓男乘客驗尿皆陽性反應，連女被發現暗藏5包毒品在內衣內，遭女警搜身發現，她見東窗事發，神色黯然，只好一肩承擔，坦承毒品全為自己持有吸食。

警方發現，連女在5月才遭警方查獲大量毒品，馬上又「進貨」不少，感嘆毒犯人生難以回頭，將她依照違反毒品藥物管制條例罪嫌移送台南地檢署偵辦，王、柯2男則依毒品案函送偵辦。

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(中時 )