台北》還債能力遭質疑 柯P嗆：若不順眼也可去還錢

2018年09月29日 10:55 中時 張立勳 、 季志翔

台北市長柯文哲（右）29日為市議員參選人站台，在路經傳統市場時，也順便向攤商握手尋求支持。（季志翔攝）

台北市松山、信義區議員參選人洪士奇29日成立競選總部，市長柯文哲特地到場力挺，柯致詞時提到，外界質疑他3年半還債520億，但他認為「如果你看不順眼，你也可以去還錢啊！」他還說，政治很簡單，找個正常人來做事就可以。

洪士奇今天上午成立競選總部，除了柯文哲到場站台，台北監督連線成員議員陳政忠、黃珊珊、林國成、李慶元及議員參選人徐立信都到場，一行人從總選總部步行至奉天宮參拜，沿途有不少支持者夾道歡迎。

柯文哲致詞時說，外界質疑為什麼他當市長3年半能還債520億，下個月還可還20億，當然不同政黨會有各種批評，但他內心裡很簡單一句話，「如果你看不順眼，你也可以去還錢啊！」講老半天也沒有用還是欠債。

柯文哲強調，政治就是3個原則，對的事情做、不對的事不做、認真做，選舉快到了，他周一至周五每天早上7時30分準時開會，北市府大小事都沒有懈怠，就算是要跑選舉行程都是利用晚上或假日，上班時間還是很認真工作。

他指出，其實找個正常的人來做事就可以，國家被搞得不正常的一堆，所以力挺洪士奇，一個人要有相當程度的理想，檢查一個人看過去10幾年在做什麼就知道，洪已經選4次，每一次都差一點，可以為夢想拚5次，雖然不能說和國父一樣偉大，但也差不多了。

柯文哲說，如果議會有一個醫生議員就可以代表醫界發聲，洪士奇對急難救災很熟，還擔任過聯醫忠孝院區副院長，幾萬名員工和家屬有個代言人也很好，希望議會組成是來自台北市社會各層面代表性。

最後，柯文哲說，再過4年北市超過65歲以上人口會超過20%，老人多不是問題，台灣面臨快速老化社會，必需思考怎麼應付，他認為，整個台灣對快速老化社會沒有做很好的準備，所以需要一位瞭解社區醫療、急救的議員，對市府施政會有更好提醒，不管於公於私，他要支持一個人是有想過，是台北市需要的，懇求大家選出有水準的市長和議員，讓台北進步，拉動台灣進步，盼台灣會愈來愈好。

(中時 )