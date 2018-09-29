私大教授程度很差？網友熱議：是學生太混澆息熱情吧

2018年09月29日 11:07 中時電子報 徐秀娥 /綜合報導 /綜合報導

昨日教師節網路上流傳一張圖，學生說，「老師你教的都是沒用的東西」，老師回應，「我不許你這樣說自己」。從師生對話可看出，現在學生愈來愈敢評價老師了。一名北部私立大學學生發文表示，發現學校教授普遍程度很差，詢問大家對公私立大學教授看法。網友多認為，不能以偏概全，也有人說，怎沒想過教授也很想發文說學生很差？

原po在《Zuvio校園》問卦，念私立大學的他原本認為讀書是自己的事，只要用功讀哪個學校都沒差。但唸了私立大學後，覺得私立大學教授程度普遍都很差，因此想問問大家意見。此發文引起網友熱議，有私大學生稱，教物理跟微積分的老師很廢，上課一直念投影片，有時還會上算命，上到一半還會叫同學去掃地那種…，有人還聽說，私大教授上課會講家裡的貓哩，原po回應時加碼表示，學校女教授還會討論男教授，看來他對學校教授頗為不滿。

不過，大部份人認為，學校教授多認真教學且嚴格，不該以偏概全。有人一針見血指出，「不管公私立認真的混的都有，看你遇到什麼樣的人而已」、「其實教授們抱怨私立大學學生程度比公立學生差的更多」、「教授們不是程度差，而是教學不用心」、「會不會是混的學生太多澆息他對教學的熱情啊！」。

(中時電子報)