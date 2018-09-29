台北時裝周起跑 18個品牌快閃店瘋打卡

台北時尚周開跑，第一波有18個品牌時尚快閃店串連信義計畫區香堤廣場，吸引不少民眾拍照打卡。（張立勳攝）

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台北時裝周「時尚，現在式怎樣」28日開跑，第一波有18個品牌快閃店串連香堤廣場，時尚女星蔡依林翻糖蛋糕品牌店首次曝光，此外，除了將在台北101舉辦的國際時尚高鋒論壇會，10月13、14日松智路會化身伸展台，市府大樓東大門變身主舞台，封街首辦跨界時裝大秀，讓市民親近時尚，不再遙不可及。

北市文化局聯手VOGUE打造第一屆台北時裝周「時尚，現在式怎樣」，走上街頭號召國內外時尚品牌、百貨通路及藝人名人共襄盛舉，一連串活動，隨著捷運車廂行動伸展台上路啟航。

文化局指出，第一波登場的「香堤市集」，有18個品牌快閃店串連香堤廣場，街區充滿各種方程式、波長和折射率等時尚意象符號，昨市集亮相已吸引不少民眾前往拍照、打卡，秀出自己的時尚態度。

接下來10月12日在台北101登場的「國際時尚高峰論壇」，邀請重量級講師康泰納仕時尚設計培訓中心執行總監Dominique Simard、時裝設計師Andrew Gn和Farfetch大中華總經理Judy Liu等人到場，議題包括時尚教育、拓展市場與自身國際經驗切入。

10月13、14日晚間封街時裝大秀是活動最高潮，創下國內戶外舉辦綜合品牌時裝大秀首例，市府東大門人行道變身主舞台，松智路化身伸展台，市府東側還會有開場光雕秀。

(中時 )

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