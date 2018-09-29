頂級日式鍋物VS.調酒 顛覆饕客挑剔味蕾

2018年09月29日 11:24 中時 徐力剛

生猛龍蝦佐氣泡感調酒，可突顯食材滋味，「活龍蝦雙人套餐」售價4800元＋10％;調酒「摩斯密碼」售價400元＋10％。（粘耿豪攝）

烏骨雞肉質細膩深受女性消費者喜愛，售價980元＋10％;調酒「龍情蜜意」售價400元＋10％。（粘耿豪攝）

橘色餐飲執行長袁保華分享，餐廳從傳統日式鍋物出發，加入美式管理元素，鼓勵外場員工與顧客互動，「用心」服務擄獲消費者。（粘耿豪攝）

調酒「芝麻開門」以奶酒與榛果酒調製，適合喜愛嚐鮮消費者，售價400元＋10％。（徐力剛攝）

橘色涮涮鍋寵愛顧客，提供專人「撥蝦」服務。（粘耿豪攝）

大啖鍋物後，別忘了體驗「熬黃金粥」服務，享用凝聚海陸精華美味粥品。（粘耿豪攝）

夢幻逸品「日本A5和牛套餐」肉質軟嫩，售價4600元＋10％。（圖片提供／但馬家涮涮鍋）

「築套餐」每日精選新鮮海產入饌，可品嘗到大海好滋味，售價1980元＋10％。（圖片提供／但馬家涮涮鍋）

白酒口感清爽、花果香濃郁，適合搭配海鮮品嘗。（圖片提供／但馬家涮涮鍋）

「北海道毛蟹」肉質鮮甜肥美，可謂海中瑰寶。（圖片提供／但馬家涮涮鍋）

對食家饕客而言，美食不僅是廚師個性的延伸，更蘊含萬千料理的精髓，輕啜一口美酒，打開禁錮枷鎖，讓奔放好滋味渲染口中。秋意漸涼，以頂級日式鍋物搭配西方「調酒」、「葡萄酒」，譜出華麗味覺的圓舞曲。

說到頂級鍋物鼻祖，「橘色涮涮鍋」為箇中翹楚，成立18年時光，那抹好滋味依然深深烙印在老台北人記憶，全新「橘色新光A9館」今年9月亮相，攜手餐酒館「Abrazo Bistro」合作，為老字號品牌注入活水，搶攻年輕族群商機。

走入餐廳，服務員親切問候聲讓人記憶猶新，寬敞空間設計搭配木質調色系，優雅又不失大方，平均客單價落在1200元上下，強調無低消限制;橘色餐飲執行長袁保華（Kevin）淡定的說，橘色堅持「用心」服務，提供客人宛如在朋友家作客般舒適、輕鬆氛圍，正是老客戶多年不變心訣竅。

餐酒搭配有畫龍點睛之效，日式鍋物混搭調酒帶給味蕾全新刺激，Kevin認為酒款「適飲性」是關鍵，配合涮涮鍋清淡口感，特製酒單選用低酒精感酒款，更能突顯食材風味。人氣餐點「活龍蝦雙人套餐」嚴選伊勢海老入饌，同時品嘗龍蝦刺身與入鍋熬煮2種做法，湯頭選用老母雞、豬骨、柴魚片、昆布及新鮮時蔬熬製而成，清澈湯底香味醇厚，蝦肉Q彈有嚼勁，尾韻帶有淡淡甜味，搭配調酒「摩斯密碼」享用，基酒加入琴酒、氣泡酒製作，清爽風味帶有綿密沙口感，與海鮮甘甜風味融合豐富有層次。

嗜肉族最愛「頂級日本松阪和牛套餐」，嚴選A5等級宮崎和牛入饌，置於高湯輕涮幾秒，玫瑰色肉質入口即化，Kevin最愛酒款「周末夜」，加入萊姆與伯爵茶糖漿製作，茶、果香瀰漫口中，與牛肉豐厚油脂相得益彰。「烏骨雞套餐」營養豐富、脂肪含量低，烏黑色肉質細膩，深受女性消費者歡迎，特調「龍情蜜意」以伏特加為基底，加入紅龍果、蔓越梅汁調味，紫紅色酒體視覺感強烈，酸甜風味搭配雞肉堪稱絕品。

有甜點酒稱號的「芝麻開門」口感偏甜，伏特加混搭奶酒，加入黑芝麻醬與米漿調和，再以金箔妝點冰碗中現煮湯圓，搭配「砂糖粒芋頭」享用，香酥外層沾裹黃砂糖別有韻味。

橘色「寵溺式服務」享譽業界，首創撥蟹殼、蝦殼、專人涮肉及削玉米服務，強調「比男友更加疼愛你」，顧客只動口不動手，享受王子、公主般專屬待遇。貼心服務不只一樁，針對不吃牛肉及素食的顧客，提供特殊鍋桌邊服務，歡樂聚餐不分離。Kevin分享傳統日式鍋物吃法，建議先以清湯涮肉品嘗原味，撈除肉末後依序放入海鮮、時蔬，青菜沾附滿滿油脂與肉香，愈吃愈過癮。

坐落文華精品5樓的「但馬家涮涮鍋本館」，裝潢以日本傳統技藝「摺紙」為靈感發想，搭配明暗對比創造視覺延伸感。考量台灣人飲食習慣，店內湯頭提供「日式豚骨昆布湯」、「泰式酸辣湯」雙重選擇，滿足不同消費族群。

「但馬家牛小排套餐」嚴選美國Prime等級牛肉，取自42個月齡以下牛隻，大理石般油花分布均勻，輕涮幾秒入口，濃郁的肉香讓人回味再三;人氣餐點「日本A5和牛套餐」選用頂級和牛入饌，肉質軟嫩滑順，豐厚油脂在舌尖繚繞，饕客奉為夢幻逸品。鎖定喜愛葡萄酒的國人，但馬家經理王義豐考量葡萄酒丹寧特性，建議以「紅肉配紅酒、白肉配白酒」滋味最佳，富含油脂的牛肉適合搭配「勃根地產區紅酒」，酒體飽滿成熟，丹寧與酸度適中。

「白酒、氣泡酒、香檳」等酒款，經橡木桶陳釀後，口感清新明亮、酸值明顯，適合搭配海鮮大快朵頤，其中以新世界國家Chardonnay品質最佳;「築套餐」每日挑選新鮮海產製作，提供南非鮑魚、明蝦、干貝及鱈場蟹腳等美饌。

★中時電子報提醒您：飲酒過量，有礙健康！

(中時 )