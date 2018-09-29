周末何處去？ 來芝山公園探訪千年史前文化

2018年09月29日 11:19 中時 張立勳

考古探坑展示館。（北市公園處提供）

要如何「一日穿越千年」？遊走在北市士林區芝山公園，古老岩層、生物遺跡、碉堡遺址等處處可見，彷若乘坐光陰列車到了千年以前，芝山公園是一座北市少見的文化史蹟公園，芝山岩遺址更已列為國家古蹟，俯拾皆是時間淬鍊的美景，民眾不妨把握周末假期，來此穿越千年，感受時光雋永之美。

芝山公園位於士林區雨聲街和至誠路交叉處，海拔僅約52公尺，占地面積約10公頃，偎依雙溪河畔，是座充滿綠色生態與文化史蹟的大型自然公園，其中芝山岩遺址在2004年12月啟用考古探坑展示館，讓民眾能以最近且直接的方式來認識探坑及各文化層，因該處周邊地質屬於容易風化的砂岩，地表亦有珍貴的貝類化石，因此北市公園處特別沿著園區架設高架棧道，保護地表植物及岩層，避免踩踏損壞，棧道迂迴繞行上山，步道寬闊平緩四通八達，可通往芝山岩各個景點。

公園處陽明山公園管理所主任林晁嘉表示，芝山公園其名稱由來為清康熙年間，福建漳州移民於淡北、士林一帶墾居，因公園地形與福建漳州境內芝山形勢相當因而得名。

他說，園區內除了考古探坑、隘門、古剎、石碑、百二崁等人文景點外，還有風化窗、洋蔥石、海相化石、太陽石、層理、節理、落岩塊、石硯、大象石與蛇蛙石等饒富趣味的地質景觀，也有高齡300年老樟樹等珍貴樹木資源，是北市環境教育很好的一處戶外教室，相當值得親子到此一遊。

遊客王先生表示，芝山公園離捷運站不遠，很方便到達，園區也有停車場，公園內除了登山步道平緩適合一家人漫步健走，山下有芝山岩考古展示館，山上有雨農閱覽室，走訪一次就可以看到台北的歷史、人文、古蹟等，很適合親子周末一日輕旅行，可健身兼學習。

交通資訊：

地址：台北市士林區至誠路一段182號

★ 自行開車：國道1號-由台北交流道下，接重慶北路過百齡橋後至中正路，接雨農路後過雨農大橋即可到達。

★ 搭乘大眾運輸：

1、公車：搭乘206、267（副）、645、645（副）至芝山公園站即可到達。

2、捷運：

（1）、搭乘捷運淡水線至芝山站，沿外雙溪河堤步行即可到達。

（2）、搭乘捷運淡水線至士林站，往中正路和雨農路方向步行即可到達。

(中時 )