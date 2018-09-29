北科大「原資中心」揭牌 服務原民學生 推廣傳承文化

2018年09月29日 11:13 旺報 李侑珊

臺北科技大學成立「原住民族學生資源中心」，今年夏天帶領原住民學生前進烏來下盆部落，親自醃豬肉、釀小米酒、射箭，學習逐漸流失的原民文化。未來中心不僅肩負原民文化保存推廣，更擴大對原住民族學生的協助，期盼學生畢業後，有朝一日能返回部落服務，發揮所長，幫助原鄉永續發展。

臺北科大目前全校約有100位原住民學生，以阿美族最多。9月28日進行「原住民族學生資源中心」(簡稱原資中心)熱鬧揭牌啟用。中心的設計全由臺北科大設計學院的原住民族學生親自佈置，展現出原住民族的豐富文化資產。

臺北科大校長王錫福表示，校方將整合資源，深化對原住民族學生課業、生活協助及就業輔導，提供更多元的學習機會。原資中心的成立，希望讓原住民學生有「家」的感覺，也成為族群融合、多元文化交流的場所。原民學生未來學有所成，有朝一日也能返回部落服務，幫助原鄉永續發展。

原資中心今年已陸續規劃藝文展演、文化週及泰雅文化體驗營，加深原住民學生對自身文化的歸屬感。其中，今年暑假20多位原民學生深入烏來的下盆部落，和當地耆老、獵人老師一起學習傳統獵人文化，包括射箭、砍竹、生火，自己醃豬肉、做竹筒飯，體驗逐漸流失的原民文化。參與學員回饋「認識很多不懂的文化」、「最大收穫就是感受，自我認同的那股向心力！」 原資中心接下來將舉辦一系列文化講座、11月舉辦布農族部落文化體驗。

來自排灣族的臺北科大機械系林世傑，也擔任校內山地文物研究社長。林世傑提起，自己國小以前在台東部落成長，充分感受到原住民對大自然的敬畏精神，能夠對應在許多做人處世之道。藉由成立原資中心，希望能讓校內國際生、本國生都更認識原住民傳統，交流多元文化。

(旺報 )