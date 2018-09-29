童仲彥聲援陳致中！鄉民創新語「致童道合」網瘋推

童仲彥PO小姐作陪照力挺陳致中：「去招待所有那麼嚴重嗎？」(圖／取自童仲彥臉書)

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中時電子報
陳致中上有酒店妹作陪引風波，事後急忙澄清自己不是酒店小姐所指頭髮尖尖的幹譙龍。（圖／翻攝自陳水扁新勇哥物語）

前總統陳水扁之子、高雄市議員參選人陳致中，日前被爆料前往台北市中山區私人招待所，還有2名酒店正妹相伴，消息曝光，陳致中急忙澄清「我坐在吧台，小姐在包廂」。對此。台北市議員童仲彥還跳出來力挺，還怒嗆：「這社會別再假掰了！」、「去招待所有這麼嚴重嗎？」。此舉讓鄉民對陳、童2人自創了新成語「致童道合」、「有致一童」，被網友推爆。

據《鏡週刊》報導，陳致中15日晚間進入「C'est si bon Lounge Bar」私人招待所，門口有2名分別穿著黑色長裙與清涼短裙的酒店紅牌小姐等候。但陳致中回應，他只是跟友人敘舊，還稱當天他是坐在吧台，小姐則是在包廂。新聞曝光引發熱議。

童仲彥當時在臉書發文力挺表示「去招待所有這麼嚴重嗎？」就算酒店小姐出來掃地，「那算我人緣好，不然你是要怎樣？」希望這社會別再假掰、抹黃。更拿出自己與2名女子的照片：「阿童不只坐包廂，還左右各一」。

童仲彥力挺陳致中的新聞被轉載至批踢踢後，引發鄉民文思泉湧，有鄉民看到童仲彥在酒店大方「左擁右抱」，直接推文「致童道合」，讓其他鄉民封他是「今年文狀元」。

童仲彥力挺陳致中，鄉民在批踢踼自創新語「致童道合」。「圖／翻攝自批踢踢）
童仲彥力挺陳致中，鄉民在批踢踼自創新語「致童道合」。「圖／翻攝自批踢踢）

《DailyView網路溫度計》還解釋「致童道合」，即「形容人與人之間志向、志趣相同，理想信念契合。」，出處則是「陳致中上酒店討論選情惹爭議，童仲彥道『去招待所有那麼嚴重嗎』。同時貼出自己與酒店妹合照聲援，後人當以『致童道合』稱之。」

(中時電子報)

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