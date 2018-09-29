高雄》怎會從躺著選變五五波？吳子嘉：陳其邁犯大錯誤！

2018年09月29日 11:10 中時電子報 陳弘美 /整理報導 /整理報導

民進黨在高雄執政20年，外界對高雄的觀感就是綠營票倉。但沒想到國民黨候選人韓國瑜卻在高雄殺出一片氣勢，本是不看好的盤玩成五五波緊繃態勢。對此，《美麗島電子報》董事長吳子嘉直言陳其邁把高雄贏局玩到韓國瑜現在急起直追，變成緊張局勢，是因為陳其邁在選戰打法上犯了重大錯誤！

吳子嘉日前上廣播節目《POP搶先爆》表示，韓國瑜不斷製造網路聲量，所以在空戰上不斷達陣，這就是陳其邁犯的重大錯誤。現在高雄的局勢令人回想到2014年國民黨在桃園市和新北市的選戰，當時吳志揚和朱立倫兩人民調都高於民進黨的鄭文燦和游錫堃，但吳朱兩人都故意放冷，但他們兩人沒想到那年大局對國民黨不利又有政治大海嘯，結果吳志揚慘遭滅門血案，朱立倫指慘贏兩萬多票。

且韓國瑜是一個非國民黨傳統的政治人物，某種程度跟台北市長柯文哲很類似，因此，他可以拿到國民黨以外的選票。而年輕的選票也會當韓國瑜為一個投射反應的對象，但是，真正投票當天，還是要看基本盤的投票，要知道高學有一大區塊是農業城市，因此這些農業城市也就是地方派系本身，還是要跟著頭目來走的，也就是組織戰的票要如何走才是重要的關鍵因素。

再者，陳其邁目前選情緊繃也和當初高雄市長初選有關，當初選到刀刀見骨，雖然最後陳其邁出線，但已造成民進黨在高雄分裂。陳其邁現在在高雄是孤身一人奮戰，如果派系沒有好好整合，會對民進黨在高雄選戰雪上加霜。

(中時電子報)