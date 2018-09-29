全聯20周年慶買一送一起 再抽百台福利熊Gogoro

2018年09月29日 11:24 中時 郭家崴

全聯We Sweet北海道煉乳千層約250g，使用北海道的煉乳，歷時數小時細膩繁複手工烘烤，層次分明，10月10日推出，原價99元、10月10日單日特價69元。（全聯提供）

全聯We Sweet輕乳酪蛋糕，選用北海道十勝小麥粉製成，約56g、45元。（全聯提供）

全聯We Sweet提拉米蘇蛋糕，手指餅乾浸泡在義大利illy咖啡手工製成的咖啡糖液，再包馬斯卡澎乳酪慕斯裡，搭配咖啡戚風蛋糕，約200g、129元。（全聯提供）

全聯福利中心歡慶20歲，昨（28日）起至12月6日共70天，號稱是史上最長周年慶，超過500項商品買一送一，500項商品第2件5折，且推出20周年紀念款福利熊甜點、消費滿額抽100台福利熊特仕版Gogoro 2 Plus，並因應10月10日首創雙十家家購物節，有單日破盤驚喜價以饗會員，看好這次優惠規格前所未有，預計可推升業績成長2成。

周年慶期間各類別商品推出折扣，像是每周、六日保健品/保養品/美妝品單筆滿888元現折100元的「美妝禮」；每周六、日全店單筆每滿400元印花加倍，共贈印花4枚的「印花禮」；每周三至日全聯官方LINE買一送一、每周一至二全聯APP買一送一的「好友禮」。

以及周慶期間持福利卡全店單筆滿400元，有機會抽訂價7萬9800元的福利熊特仕版Gogoro 2 Plus的「抽好禮」，周周抽10台，連抽10周，共計100台，全聯認為獎品價值更勝百貨周年慶高價滿額禮，獲得的門檻卻較百貨數萬元起跳的消費低上許多，堪稱是全台零售通路周年慶最值得期待的會員限定好禮。

這次周慶推出超過500項商品憑福利卡買一送一，較去年品項增加一倍，也加碼500件商品第2件5折。獨家商品蕾妮亞超吸收夜用衛生棉、Denivit強效去漬牙膏、施華蔻洗髮精薰衣草/摩洛哥/橄欖油等生活用品10月11日前買一送一。

此外，We Sweet甜點也歡慶全聯20歲生日，10月12日首度開賣3款福利熊期間限定商品，印有可愛討喜的福利熊圖樣，價位45元至129元，可說是高CP值。這次3款包括輕乳酪蛋糕、提拉米蘇蛋糕，北海道煉乳千層則提早於10月10日上市，單日原價99元、特價69元。

由於20周年適逢雙十國慶，今年還特別規畫多款商品下殺破盤價，包括一日限定活動，以及10月10日至12月6日期間限定超殺預購等。

(中時 )