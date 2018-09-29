選前大掃黑捕387人 各大幫派首腦均入網

2018年09月29日 11:53 中時 林郁平 、 張國欽

為防制暴力介入年底大選，警政署聯合高檢署及全國各地檢署，自9月25日起實施今年度第二波「全國同步掃黑行動專案」，針對依附在政黨的幫派堂口大力掃蕩。至昨（28）日下午5時止，總計執行到案治平目標54人，手下成員333人，合計387人，其中包含5名統促黨成員，共查獲制式短槍4把、改（土）造槍枝18把、子彈357顆、查扣不法金流219萬元。

落網的犯罪幫派組合首惡，包括竹聯幫仁堂弘仁會、平堂、月堂、南堂、文武堂、太極堂9人、天道盟太陽會、同心會7人、四海幫海南堂、海巨堂2人、其他暴力犯罪組合11人，一般暴力犯罪集團25人，其中更破獲企圖以暴力方式介入選舉事務1案，以及具特定政黨成員身分之的竹聯幫及風飛砂幫成員共5人。

這波專案中，警方拘提「四海幫海南堂堂主」儲有成與「竹聯幫平堂松山會會長」黃譯民到案。儲嫌涉嫌指揮所屬成員，以持槍毆打、妨害自由、恐嚇等方式向被害人討債，黃嫌疑似涉嫌教唆參與新北市蘆洲地區槍擊案，造成民眾生命、財產安全危害。

若有幫眾欲脫離幫派組合即親率旗下成員執行家（海南堂）法，凌虐毆打被害人致無法抵抗後，更將施暴行兇過程，以手機錄製影片，以建立幫派組織威信，儲嫌拘提到案後，經法院裁定羈押。

另在高雄拘提以葉秀龍為首的3名統促黨成員到案，葉嫌於高雄市鳥松、鳳山、林園、苓雅一帶，率眾向勢力所轄的小吃部、複合式釣蝦場以暴力恐嚇方式索取保護費。此外，葉與手中共犯李、林2人，均具統促黨黨員身分，並領有該黨部黨員證。

警政署再次宣示，貫徹查賄制暴意旨，防制幫派以暴力方式介入選舉事務、陳抗活動或公共議題而影響選舉結果，鎖定重點幫派首惡聚焦打擊，絕不容許幫派犯罪組織侵蝕政治及危害社會治安，全力掃蕩絕不手軟，直到一網打盡。

(中時 )