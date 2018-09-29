美對陸誤解　王毅稱北京不重蹈「國強必霸」的覆轍

2018年09月29日 11:54 旺報 賴志昶

記者賴志昶／綜合報導

大陸國務委員兼外長王毅於當地時間28日出席在美國紐約的73屆聯合國大會，在美國對外關係委員會上發表題為《機遇還是挑戰，夥伴還是對手》的演講。王毅指出，中國特色的道路決定了中國不會也不可能重蹈國強必霸的覆轍，也決定了中國既不會成為美國，不會挑戰美國，更不會取代美國。

王毅表示，今年是中美發表建交公報40週年，兩國有必要用歷史的望遠鏡客觀審視彼此發生的變化，校準相互之間的關係，把握好今後前進的方向，40年來，在中美幾代領導人和各界人士不懈努力下，兩國合作取得重大成果，促進了兩國各自的發展，惠及到兩國的人民。

王毅指出，目前兩國面臨問題的深層次癥結在於，一些美國朋友認為中國也會國強必霸，甚至會挑戰和取代美國在世界上的領導地位，「這顯然是一個重大的戰略誤判」；遺憾的是，這種帶有自我想像的猜忌正在蔓延，並且放大了存在的矛盾，催生了新的疑慮，也使中美之間解決具體問題變得更加困難，遭遇更多阻力。

「中國一定會走出一條與傳統大國不同的發展道路。」王毅特別指出，這條有中國特色的道路決定了中國不會也不可能重蹈國強必霸的覆轍，也決定了中國既不會成為美國，不會挑戰美國，更不會取代美國。

王毅指出，中國走的是一條和平發展之路，中國人從來就沒有對外擴張的基因，今天，堅持走和平發展道路已經被寫入了中華人民共和國憲法和中國共產黨黨章；中國走的是一條合作共贏之路，在古代絲綢之路上，中方秉持的就是開放包容，互利共贏，並同包括美國在內世界各國相互交融，合作發展；中國走的是一條求同存異之路，「君子和而不同」，中方始終相信各國可以和諧共處、交流互鑑，不管過去、現在還是將來，中國既不會照搬外國的模式，也不會要求別國複製中國的做法。

「中國已經成為維護世界和平的力量。」王毅強調，中方同絕大多數陸上鄰國和平解決了邊界問題，成為安理會五常中派遣維和軍事人員最多的國家，也是聯合國維和行動第二大出資國。

「中國已經成為拉動全球增長的引擎。」王毅表示，中方在1997年亞洲金融危機和2008年國際金融危機中作為壓艙石穩定世界經濟，隨著從高速增長向高質量發展過渡，對外開放程度勢必日益擴大，並為世界帶來更多發展機遇。

「中國已經成為消除貧困落後的模範。」王毅指出，中國近8億人口擺脫了貧困，佔全球減貧人口70%以上，中方還積極幫助其他發展中國家落實2030年可持續發展議程，中國對外援助旨在提升各國自主和可持續發展能力，首先尊重受援國的需要。

「中國已經成為國際反恐事業的盟友。」王毅表示，中方積極幫助有關國家提高反恐能力建設，幫助剷除滋生恐怖主義的土壤；中國已經成為斡旋熱點問題的伙伴，積極推動美朝接觸和南北關係緩和，由於中國的堅持和各方的努力，半島形勢出現了今年這樣的重大轉機；中國已經成為守護國際秩序的支柱，中方積極融入現行國際體系，參與了當今世界幾乎所有重要政府間國際組織，在全球治理體系中發揮著越來越重要的作用。

王毅說，一個堅持走和平、合作、開放道路的中國，到底是機遇還是挑戰？一個在國際舞台上發揮積極和建設性作用的中國，究竟是夥伴還是對手？相信只要不是懷有偏見的人，都會作出理性的判斷。

王毅稱，中美關係是兩國的共同資產，需要兩國「一齊呵護」；當前，中美關係再次走到了十字路口，如果雙方能積極包容看待彼此，拓展深化正面合作，妥善管控分歧矛盾，就能開闢更美好的前景，「希望兩國各界有識之士，以實際行動維護中美關係的健康穩定發展，共同推動中美關係朝著正確方向繼續前行。」

(旺報 )