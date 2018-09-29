《翻爆旺寵物》萌翻了啦！精選超可愛寵物特輯

2018年09月29日 11:45 中時電子報 綜合報導

◎比情人還黏！鸚鵡撒嬌討摸摸

基隆市中山區一對何姓夫妻愛鳥成痴，兩人養了5隻鸚鵡，天天騎著腳踏車在中山區「遛鳥」，七彩斑斕的鸚鵡乖巧停在主人肩膀上，時不時還會親暱向主人「討摸摸」。何大哥說，從小到大養過近百隻鳥，現在家裡5隻鸚鵡都很黏人，若是外出太久才回家，鸚鵡們還會發出「嗷嗷」聲以示抗議。

◎好想養刺蝟！先瞭解這點再說

「刺蝟不好養，沒有耐心不要輕易嘗試！」正在就讀研究所的女學生周立媞去年8月將剛出生的「球球」帶回家照顧，「球球」奶茶色的外觀以及黑溜溜的大眼睛，成為親朋好友間的大明星，但周立媞說，刺蝟的防備心很重，得花上個半年一年才能認識主人，若沒做好長期抗戰的心理準備，可別輕易領養。

◎咪魯防心重！她用愛心養胖牠

11歲的米克斯「咪魯」，是飼主Lico從收容所帶回來的狗狗，一開始咪魯對人類防心很重，喜歡咬人，但在Lico悉心照料下，變得相當親人，甚至看到「有點熟又不太熟」的訪客，還會湊上前去磨蹭撒嬌，咪魯正經八百的表情對比嬌憨的行為，讓人忍不住心生愛憐。

◎什麼都養過！他有座小動物園

南投縣埔里鎮有位平日喜愛拈花惹草的餐廳老闆廖俊煌，梅、櫻、楓、櫸木、五葉松等精緻盆栽，是他平日愛不釋手之寶，他還喜歡飼養各種野生動物，在動保法實施後，已改飼養非保育、通靈性且會說話的八哥等鳥類及錦鯉等觀賞魚，成為他最愛的寵物。

◎馴服空中王！養鷹放飛樂無窮

台南市安定區民眾歐陽宏育2年前開始飼養哈里斯鷹，平日定時帶牠到戶外放飛，享受遨遊天際樂趣；有時也協助附近農民驅趕雉雞和田鼠，人鳥之間培養出珍貴默契和情誼。

◎小小水族館！親子快樂好時光

「這是我的小小水族館！」東港5歲男孩陳子杰，從小就對海洋生物有著極大的興趣，陳爸爸為激發愛子潛能，1年前買水族箱讓他試養孔雀魚，沒想到竟演變成父子倆愛魚成痴，不僅1箱變18箱，還多出4、5個品種甚至還有小龍蝦，家人笑稱，這樣不知是逗小孩還大人。

(中時電子報)