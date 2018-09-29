台北》遭影射花名冊事件 柯P火大回擊：誰智商那麼低！

台北市長柯文哲今出席國際咖啡節，再度回擊花名冊事件。（吳堂靖攝）

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台北市長柯文哲日前遭名嘴爆料曾在餐會上，提到中國提供「花名冊」，太太陳佩琪聞言反應十分大，就連該場餐會主辦人、前副總統呂秀蓮受訪也透露柯確實在無意間說了一些事。對此，柯文哲29日再度回擊表示，誰會在太太面前說去嫖妓的故事嗎？智商那麼低嗎？要黑抹黃抹紅，好歹有頭腦一點好嗎！

柯文哲近日捲入花名冊疑雲，不過前天柯已經表示「他很討厭這種暗示的，要講就明白講，這樣聽起來很像『嘿嘿嘿』事件 」，妻子陳佩琪也發臉書控訴爆料不實。對此，柯文哲今出席國際咖啡節，會後受訪再度回嗆，抹黑也要稍微有點頭腦，你想想看誰會在太太面前高談闊論去嫖妓的故事嗎？拜託！你有智商那麼低嗎？

柯文哲無奈表示，問題是智商低的人都一直覺得別人智商很低，這很麻煩，你要抹黑抹黃抹紅，好歹有頭腦一點好嗎？這實在是太low了！

媒體追問所以柯才會一直講「要選一個有水準的市長嗎？」柯文哲表示，老實講，他對那種笨到實在是...已經跟社會脫節的笨蛋，實在是不喜歡。

外傳妻子陳佩琪日前上節目抱怨「柯得天下卻失去太太」柯文哲笑說，不要講那麼悲情啦！但柯也坦言，他實在是太忙，回去都晚上11點了，早上7點就出門，跟太太講話只有上班前幾分鍾。

(中時 )

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