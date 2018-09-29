機車找到了！美籍教師讚中市警察好厲害！

23歲外籍教師瑪莉莎（左二），代步機車在住家樓下遭竊，對員警能快速找回，稱讚又感謝！（盧金足翻攝）

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熱心的機車行老闆（左）協助修復瑪莉莎的機車，重新順利發動，為台灣做了國民外交的「機」會。（盧金足翻攝）

警民聯手拚外交！23歲外籍人士瑪莉莎，今年5月初才來台灣擔任短期美語補習班老師，8月底代步機車卻在住家樓下遭竊，只能改以大眾運輸代步，沒想到台中市警六分局永福派出所員警，在朝馬轉運站查抄贓車，發現1輛車身貼有英文「RIK」貼紙的機車，找回她的失車，由於機車無法發動，還請來機車老闆幫忙修復，讓瑪莉莎對台灣員警辦案能力稱讚不已，還感謝機車行老闆熱心的人情味

台中市警察局第六分局永福派出所警員周文彬及梁瑛泓，在車水馬龍的朝馬轉運站查抄贓車，發現1輛機車車身貼有英文「RIK」貼紙，經系統查詢發現是報竊車輛，兩警合力將車輛移置派出所保管，並通知失主前來領回。

機車失主瑪莉莎看見失竊車輛顯得特別開心，她說，5月來台擔任短期美語補習班老師，8月底代步車輛卻在住家樓下遭竊，只能使用大眾運輸工具往返住家及補習班，需花費較長時間，讓她感到非常的不方便。

瑪莉莎對於警方能找回車輛頻以中文「謝謝」向警方表達感謝之意，但欣喜跨上機車卻發現車輛無法正常啟動，正當一臉錯愕之際，員警主動向機車行老闆詢問可能原因。

沒想到張姓車行老闆聽聞是外國朋友需要協助，立刻攜帶工具前來檢查，並將遭破壞的機車線路修復，讓瑪莉莎可以順利將機車騎回住處，貼心服務也讓她直呼，「台灣的警察太厲害了！」幫忙找回失車，也感謝熱心的機車行老闆。

警方呼籲，停車後務必記得將車輛上鎖，增加竊賊行竊難度，以降低歹徒犯案動機，避免淪為歹徒下手目標，警方打擊犯罪，強化治安維護工作，警民共同建立良好生活環境。

(中時 )

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