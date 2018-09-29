於聯合國談貿易戰　北京稱不接受訛詐 不懼施壓

2018年09月29日 11:53 旺報 賴志昶

記者賴志昶／綜合報導

大陸國務委員兼外長王毅於當地時間28日出席在紐約的聯合國大會，並於一般性辯論中發表題為《堅持多邊主義共謀和平發展》的演講。提及中美貿易戰議題，王毅強調，

王毅表示，聯合國的創立奠定了當代國際秩序，基石是《聯合國憲章》的宗旨和原則，支撐是多邊主義的理念與實踐。這一秩序帶來了70多年的總體和平和快速發展。環顧當今世界，國際規則受到衝擊，多邊機制面臨挑戰，國際局勢充滿不穩定和不確定性。

「中國始終是國際秩序的維護者和多邊主義的踐行者。」王毅指出，中方主張，只有以合作代替對抗，以協商取代脅迫，「建設大家庭而不是拼湊小圈子，堅持共商共建而不是搞贏者通吃」，這個世界才有光明的未來；而在多邊主義方面，首先維護《聯合國憲章》，信守共同商定的國際協議；在國際事務中，各國要相互尊重主權、獨立和領土完整，並尊重各國自主選擇的發展道路；此外，也要共同維護以聯合國為核心的國際體系，維護好以世界貿易組織為核心的多邊貿易體制。

就朝鮮半島局勢、伊朗、巴勒斯坦、緬甸若開邦等問題，王毅表示，解決朝鮮半島問題的有效途徑是，既要實現半島完全無核化，也要建立半島和平機制；中方敦促各方繼續遵守和執行伊朗核問題全面協議；巴勒斯坦問題不應被邊緣化，應開展新一輪促和努力；緬甸若開邦問題應盡快啟動首批避亂民眾重返家園，「中國支持聯合國發揮主導作用，協調應對非傳統安全挑戰」。

談及貿易問題，王毅強調，面對貿易摩擦，中國始終主張通過平等對話與協商，按照規定和共識予以妥善解決，「中國不接受訛詐，更不懼怕施壓」，中國採取的立場，不僅是在維護自身正當權益，也是在維護自由貿易體系，維護國際規則秩序，維護世界經濟復甦的前景，維護世界各國的共同利益。

王毅表示，落實2030年可持續發展議程應該置於本屆聯大議程最突出位置，要將這一議程與各國發展戰略深入對接，要構建以聯合國為核心、南北合作為主渠道、南南合作為補充的全球發展合作格局，「希望今年底如期完成《巴黎協定》實施細則談判，各國攜手建設全球生態文明」。

(旺報 )