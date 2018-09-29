太狂啦！他教壽星如何在外免費吃整天 數千網友跪著看

一名男網友教學如何在生日當天從早到尾吃免費大餐，讓數千網友跪著看 (圖/優惠家)

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中時電子報
影音取自YouTube/優惠家

一年一次的生日意義有多重大不言而喻，許多人都會在這天下重本大吃美食或旅遊犒賞自己，但一名男網友則分享了自己生日的一天，將各店家的壽星優惠發揮到極致，就這樣真的免費吃到了許多美食、飲料，讓數千網友忍不住按讚跪著看。

原PO在PTT省錢版(Lifeismoney)表示，前陣子剛好是他生日，打算來過點不一樣一天，於是就開始研究如何把各店家的壽星優惠發揮到極致，經過多次模擬後終於去嘗試，結果證實完全可行。

原PO早上11點先去好茶Good Tea消費，使用壽星免費兌換一杯30至100元飲料，帶著飲料半小時後前往摩斯漢堡，使用壽星免費兌換漢堡($65~70)四選一(但須提前一個月註冊APP)，選了一個燒肉珍珠堡，就這樣簡單吃完早午餐。

原PO將生日優惠運用得淋漓盡致，讓網友都跪了 (圖／翻攝自PTT)

12點半前往自己做烘焙俱樂部(要預約)，就可以免費體驗DIY生日蛋糕，食材、機器店家都準備好，搭配平板電腦教學讓人可以度過一段悠哉的蛋糕DIY時光，可說相當有意義。

生日蛋糕DIY活動可讓人充分打發時間 (圖／翻攝自PTT)

下午2點半前往王朝大酒店的Buffet，只要兩人同行，壽星就能免費，等於是買一送一，省下680元。吃飽喝足到處逛逛後，晚上6點半前往IKEA，只要事前有加入會員列印生日券，就能擁有主餐買一送一優惠，前提也是要帶著朋友同行。

圖／翻攝自PTT

最後晚上7點半，前往員山手做蛋糕，參加「你生日、我請客」活動，只要臉書打卡分享按讚，就能免費兌換一條蛋糕。就這樣原PO完成了整整一天享用著大餐，卻完全不需要支出一毛錢的生日之旅。

不少網友在底下佩服不已：「我媽問我為啥跪著看」、「好充實的生日啊」、「可惡，我生日剛過而已」、「省錢達人4你」、「感謝你幫我規劃好明年生日行程了」、「這也太拼了XD」，不過也有網友質疑這樣肚子會撐爆，原PO也在底下幽默表示，胃口不夠大的人請勿輕易嘗試。

(中時電子報)

文章來源：PTT：[情報] 壽星免費吃喝一整天

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