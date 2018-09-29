台北》妻溫子苓首度同台！ 丁守中各區後援會成立造勢正式起跑

丁守中北投區後援會成立造勢大會。（楊佳穎攝）

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年底選戰倒數，國民黨台北市長參選人丁守中的一區一後援會成立造勢大會正式起跑，首場29日於北投區登場，除了有前總統馬英九、國民黨副主席郝龍斌現身力挺，丁守中妻子溫子苓也在丁參選市長後，首度與丁同台，現場更湧進近千名支持者揮舞國旗，高喊「丁守中，凍蒜！」「國民黨，勝利！」

丁守中規劃在北市12區分別舉行後援會成立造勢大會，首場選在老地盤，29日於北投區登場後，接下來每個週末陸續都會有2至3場各區後援會成立，最終場則為10月14日的松山區後援會成立大會。

儘管下著毛毛細雨，現場仍湧進近千名支持者；馬英九致詞時也特別表示，看到丁守中有這樣的場面，令人振奮，而自己認識丁守中30年多年，他真的是個誠懇、負責、認真的人。

他進一步提出3點建議，首先，丁守中在競選過程中，攻勢應該要更為凌厲；第二，跟選民的互動要更為深入；第三，一定要把政見說的十分清楚，「我覺得他很有機會，一定要讓台北市變天！」

馬英九接著說，自己在台北市做了8年（市長），郝龍斌也做8年，這16年來已成功把北市打造成世界級都市，但這幾年來看到台北市在衰敗，很多建設沒完成、該做的事情沒有做，需要像丁守中這樣的人出來撥亂反正、收拾河山。

(中時 )

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