高雄》陳菊：陳其邁是民進黨栽培20年的新世代

2018年09月29日 12:27 中時 李義

陳菊偕陳其邁到左營舊部落裡的元帝廟參香，並與支持者見面。（李義攝）

立委劉世芳（左）陪陳其邁向支持者拜票。（李義攝）

總統府祕書長陳菊29日再度回高雄輔選陳其邁，懇託支持者挺陳其邁。陳其邁也大打花媽牌，指花媽12年施政基礎必須延續不能換手，選戰不僅是相信高雄與否定高雄之戰，更是相信高雄永遠的靠山花媽之戰。

陳菊偕陳其邁及左營楠梓區議員參選人到元帝廟參香後，對支持者說話，細數12年來打拚成果，包括鐵路地下化、右昌森林公園、覆鼎公墓遷移、亞洲新灣區及多項電子大廠高達3千多億元投資案。

陳菊說，陳其邁是民進黨栽培20年的新世代，今日大力支持他，明日大力監督他，先用鼓勵支持他高票當選，未來就能好好監督他。

陳菊還說，打拚12年，高雄有無進步改變，高雄人應有很深感受，可是選舉到就無法理性討論公平看待事物，台灣民主尚未深化才會發生選舉就抹黑情形。她要選民堅定意志，用疼惜陳菊的心，牽成陳其邁，順利接班延續高雄價值。

陳其邁也大打花媽牌，指高雄氣爆發生後，選民說「花媽是高雄最大的靠山」，我說更是城市轉型進步最重要的力量。陳呼籲選民要選擇正確的路，不要聽信一些似是而非的數據，他一定會延續綠色執政品質保證，高雄繼續向前走。

陳其邁也抨擊韓國瑜參選以來包括設立賭場、只有當鋪業興盛、瘋人院等各種言論，要選民深思「難道要自己的子弟去賭場發牌嗎？」

陳菊頻頻南下高雄輔選，各界視為選情低迷，才要南霸天回來拉台氣勢，民進黨高雄市黨部主委趙文男否認，他說，外界民調參考就好，根據內部民調，陳其邁一直保持10幾趴的領先優勢。

(中時 )