中市府研考會榮獲專案管理標竿企業獎

台中市府研考會主委柳嘉峰表示，榮獲「2018典範企業獎」殊榮，市府會持續以資訊整合、共享及簡化流程為目標，提高研考效率，進而提升市府的服務品質與效能，讓市民有感。（盧金足攝）

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台中市政府研究發展考核委員會今年首次參與素有專案管理界奧斯卡獎美譽的「專案管理標竿企業獎(EPBA)」選拔，一舉奪下「2018典範企業獎」。（盧金足攝）

盧金足／台中報導

台中市政府研究發展考核委員會今年首次參與素有專案管理界奧斯卡獎美譽的「專案管理標竿企業獎(EPBA)」選拔，一舉奪下「2018典範企業獎」殊榮，也是台中市政府首次獲獎的單位。研考會主委柳嘉峰表示，很高興獲得這個獎項肯定

，市府會持續以資訊整合、共享及簡化流程為目標，提高研考效率，進而提升市府的服務品質與效能，讓市民有感。

由社團法人國際專案管理學會舉辦的「國際專案管理標竿企業獎(EPBA)暨十大傑出專案經理人獎(TOPM)」從2007年開始舉辦，獲得企業界高度肯定。

今年計有44家參賽，競爭激烈；評選分兩階段進行，第一階段評選採用為華人企業量身訂作的量表OPM3成熟度模型進行評核，經過嚴格篩選後，僅20家入圍第二階段決審會議，預計11月10日舉行頒獎典禮。

市府研考會主委柳嘉峰表示，該會一直致力於協助提升市政品質與效能，以系統化、資訊化等方式，建置整合型管考資訊系統，達成資訊整合、共享及簡化流程等目標。

此次獲獎應歸功於研考會從組織管理及專案執行開始，即導入專案管理架構及流程，運用整合管理、時間管理、品質管理、溝通管理、風險管理等專業知識，並依循專案管理程序

，落實起始、計畫、執行、管理與控制、結案等步驟。

(中時 )

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