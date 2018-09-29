高雄》網友爭論韓國瑜為北農改革過什麼？答案就在這段影片

2018年09月29日 12:29 中時電子報 邱文秀

高雄市長參選人韓國瑜(左)、北農總經理吳音寧(右)。(圖/本報資料照片)

PTT政黑版網友發文問「韓國瑜有為北農改革什麼事情嗎？」覺得維基百科上似乎只看到韓的負面消息，引發網友爭論。其實，韓國瑜在6月時就因民調越來越好，不斷被抹黑，尤其攻擊他在北農時期發獎金給員工等事，因此他當時就上節目辯駁「我幹了4年，去的時候一年營業額150億，走的時候220億，股東40年從來沒分紅，在我任內增50%，員工每年薪水20個月」。

高雄市長選情被打成五五波，國民黨高雄市長候選人韓國瑜不斷被討論，PTT政黑版網友發文問「韓國瑜有為北農改革什麼事情嗎？」

他覺得維基百科上似乎只看到韓的負面消息，例如議員王世堅於議會總質詢指控，北農前總經理韓國瑜任內購買數十萬元洋酒，才是以業務費買洋酒最多的人。台北地檢署偵辦菜蟲案、贈菜案。傳訊北農前總經理韓國瑜到庭，感覺都是相對負面的訊息，有沒有為北農做出改革的事情，除了發獎金。

有網友回文「你已經自問自答了，韓國瑜讓北農轉虧為盈，然後把賺的錢發八千萬獎金給北農員工。因爲在北農虧的時後員工的薪水是共體時艱的。然後當時民進黨要拉下韓，高嘉瑜狂幹這一點，韓國瑜有躲起來不去議會嗎？有私下給資料叫同黨議員在議場裡當打手嗎?」

其實，韓國瑜6月時就在臉書貼出一段影片，他上《大政治大爆卦-無色覺醒》節目中對臺北農產公司的狀況做了簡單的經驗分享，也對一些不實的指控做出澄清。

韓國瑜說北農資本不到2億台幣，員工6百位。但這麼小的公司釀成的宣然大波卻遠超過他的資本額，不符合比例原則。他說北農一年約有兩百個團來北農參觀，鄉下供貨有幾百個單位，承銷員大約有三千位，有的愛喝高粱酒，有的愛喝啤酒，有的愛喝洋酒，以客為尊業務公關，所以都會準備好。

影片中他問，台北農產成立40多年，還有很多總經理活在世界上，為何現任總經理吳音寧只抓韓國瑜廝殺PK?因為他在選高雄市長，最近民調越來越好，把他臉上抹黑一下吧！

對於農委會副主委陳吉仲公布一些數據說吳音寧做得好，他做得不好，他也感到哭笑不得。韓國瑜說「岳飛背上刻精忠報國，陳吉仲臉上刻我愛做官」。從來沒看過學術界跳到政府部門，像他做官這麼渴望的，可以公然說謊扭曲數字。

韓國瑜說，大家都說我發8400萬獎金，台北市議員一直在罵我，如果我不發8400獎金，都放到業績堆砌我自己個人榮耀，那我的業績就爆掉了！我幹了4年，去的時候一年營業額150億，走的時候220億，股東40年從來沒分紅，在我任內增50%，員工每年薪水20個月，拍賣員只要願意讀大學研究所學費給50%，如果都不讀，星期一到四補英文，老師都幫你找好了！如果都不參加，每讀一本好書心得報告一千元。

他說，為什麼這樣做，跟台北農產吃喝嫖賭離不開市場關係，因為上班時間是晚上12點到早上8點，沒辦法打麻將，員工都推筒丟十八仔，很多拍賣員輸到傾家蕩產，「所以菜香、果香外我一定要再增加書香，扭轉企業文化，讓他愛讀書，扭轉一個企業文化談何容易？」

韓國瑜表示，「所以我覺得我做了很多事情他一個字都不說，就要把我踩在地上。說我業績不好，8400萬我不發，剝削員工拿去洗掉太容易了，但我不能這樣做，因為員工很辛苦，其實董事會要求我早就都達到了，我去的時候一億多資本累積，離開時5億多，還存了4億多，重點是我做得很用心，我做得好的地方你一個字不提！」

他說「你說我菜價不穩定，我最後一年3個颱風，水果怕風、蔬菜怕水，颱風一來價格就漲，你為什麼不說颱風說我菜價不穩？這些我必須要做一個澄清」。

韓國瑜表示，台北農產公司是一個武場，刺龍刺鳳每天都發生事情，他不是一個文質彬彬的文場，他是東南亞最大市場，所以總經理要壓的住陣腳，壓的住黑白兩道，壓得住承銷拍賣員，是一個完完全全的武場，總經理要是各方面經驗、磁場陣不住，隨時會發生問題！他說「我想這也是現任吳總經理吃了很多苦頭的原因。」

(中時電子報)