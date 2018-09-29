台北》明天和簽署認同卡人合照 柯尷尬稱：都不太認識

2018年09月29日 12:32 中時 吳堂靖

台北市長柯文哲推出柯P認同卡，藉此作為合照站台的重要考量，由於柯競辦明天預計邀請所有簽署認同卡的人拍照，外界關心目前簽署情形。柯文哲29日受訪表示，說穿了那是用來宣傳自己的政治價值、理念；至於簽署人數是由競選總部處理，坦言其實自己也不太認識簽署人。

柯文哲29日出席國際咖啡節，先前曾簽署柯P認同卡，卻被爆出是詐欺慣犯參選人的張凱鈞也到場卡位，但兩人隔著人牆，未有過多互動，氣氛略顯尷尬。

柯文哲會後受訪被問到簽認同卡的人數？柯尷尬稱「這都競選總部在處理」，媒體追問「會不會這些人其實你都不太認識？」柯坦言「對啦，所以那個不叫柯P認同卡，講穿了只是在宣傳自己的政治價值、政治理念」，也希望把台北市過去四年可以做到東西，推廣到其他縣市。

記者質疑既然不認識簽署人，如何互相拉抬選情？柯說，自己有成立一個小組，成員包括副市長鄧家基、陳景峻、民政局長藍世聰等，小組會先進行篩選，「畢竟他也不可能認識每一個候選人，自己大部分時間還是在當台北市長」。媒體再追問柯，若是簽卡的人有問題該怎麼辦？柯未正面回答，只說「所以就有一個小組做篩選」。

另外，柯文哲上午出席松山信義選區參選人洪士奇競選總部成立活動，台北監督連線成員議員陳政忠、黃珊珊、林國成、李慶元及議員參選人徐立信也都到場，媒體詢問是否是在互相拉抬聲勢？

對此，柯文哲表示，複數選區知名度還是很重要，開玩笑柯黑柯粉都會上，反而中間沒有特色的容易落選，且裡面有四個現任議員，過去四年來對我們也是屬於比較支持的。

(中時 )