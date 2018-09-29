對沖大陸影響力 日媒：《東京戰略2018》強化湄公河區域合作

2018年09月29日 12:49 中時 楊家鑫

中日兩國關係近來雖有和緩跡象，然而日本仍不斷加強與東南亞國家的合作，事先布局對沖大陸影響力擴展。日本共同社日前披露，10月在東京舉行的「日本與湄公河流域國家峰會」上將通過的《東京戰略2018》草案內容，除了與泰國、緬甸、越南等5國的合作，還將提及南海問題，強調基於國際法解決問題和為解決糾紛而制定「行為準則」的重要性。

日本共同社28日引述外交人士披露，《東京戰略2018》草案有關日本與湄公河流域的泰國、緬甸、越南等5國的合作領域，列舉了通過基礎設施建設強化區域內各國間的聯繫、實現無差距及無貧困的「以人為本的社會」、實現「綠色的湄公河流域」作為新的3大支柱，提出在基建、人才培養、氣候變化對策等方面攜手努力。

報導稱，草案除了把湄公河流域定位為亞洲巨大新興市場的中心、推進日本政府提出的「高質量基礎設施」建設等，各方還將就強化在信息通信技術（ICT）等軟件層面的聯繫展開合作。有分析認為，此舉有意突出與中國大陸之間的不同，大陸在湄公河流域持續提供被指廉價但質量不佳的基礎設施援助。

草案指出，為實現以人為本的社會，將在湄公河流域「以均衡且可持續發展為目標」，通過教育等攜手實現「不落下任何一個人」的社會。此外，為實現綠色的湄公河流域，草案呼籲就區域內氣候變化對策、海洋污染對策和水資源保護等展開合作。

報導稱，《東京戰略》還將提及地區與國際局勢，指出為實現北韓無核化而採取國際性措施的重要性，並就越南等與中國存在主權之爭的南海問題強調基於國際法解決問題和為解決糾紛而制定「行為準則」的重要性。

峰會將於10月8、9日舉行。日本首相安倍晉三、泰國總理巴育、緬甸國務資政兼外交部長翁山蘇姬等將出席。

(中時 )