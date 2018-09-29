王毅：大陸不會成為美國 也不會取代美國

2018年09月29日 12:52 中時 楊家鑫

外界大多認為中美貿易戰的起因，在於美國將大陸視為全球霸權的競爭者。大陸國務委員兼外長王毅於當地時間28日在紐約表示，擔心大陸取代美國在國際舞臺的地位是「錯誤的預判」。大陸堅持走和平發展道路，「不會成為美國，不會挑戰美國，也幾乎不可能取代美國。」

大陸觀察者網報導指出，王毅於當地時間28日在美國外交關係協會發表講話，並與協會主席、美國前財長魯賓進行對談。面對美國退休外交官群體，王毅對多方面問題進行闡釋並回答提問。

針對美國一些觀點認為大陸即將在未來尋求霸權，甚至挑戰或取代美國的領導地位，王毅在演講中表示，「這是一個嚴重的戰略誤判，對美國的利益和未來極為不利。」而「這種想像出來的懷疑正在蔓延」。

王毅強調，大陸尋求的是國際社會的和諧共處。大陸堅持走和平發展道路，「不會成為美國，不會挑戰美國，也幾乎不可能取代美國。」

王毅表示，美中關係凝聚兩國幾代人心血，應當被「精心呵護，倍加珍惜」；他還列舉現場一個玻璃杯，表示「（中美關係）就像這只杯子，打碎容易，但要復原就很困難」。美中關係如今走到了十字路口，需要兩國積極包容看待彼此，拓展深化合作，妥善管控分歧和矛盾，「邁過這道坎」。

至於此前有外媒稱大陸對外援助是「新殖民」、「債務陷阱」，王毅則表示，「作為最大的發展中國家，中國正在密切關注我們的發展夥伴。通過經驗分享，援助和人員培訓，支持其他發展中國家的脫貧事業。中國的對外援助從未附帶政治條件。我們尊重受援國的需要，?明他們提升獨立和可持續發展的能力。」

(中時 )