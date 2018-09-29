杭州藝術團南投演出《兩湖緣一家親》 掌聲不斷

2018年09月29日 13:14 中時 楊樹煌

▲杭州市雜技總團《頂花壇》的精彩演出。（楊樹煌攝）

杭州表演藝術團《兩湖緣一家親》第2場28日晚間來到埔里藝文中心演出，兩岸聯演吸引埔里民眾熱烈到場，精采的舞蹈、魔術及雜技演出，全場觀眾聚精會神，掌聲不斷，秘書長洪瑞智、民政處長吳燕玲及原住民行政局長張子孝等貴賓都到場欣賞。

洪秘書長致詞表示，從2009年在南投辦理首屆兩湖論壇以來，為南投與杭州搭起文化、教育、農業、觀光等多元領域的交流，每年都藉由辦理藝文團體的巡迴表演，促進兩地文化交流。兩岸一家親，彼此友好，才能互蒙其利，未來南投與杭州仍將持續雙方合作，建立更深厚的情感交流。

《兩湖緣一家親》由南投埔里薪傳舞團與杭州表演藝術團同台演出，薪傳舞蹈團帶來群舞《墨香》，用嬌媚燦爛的舞姿，展現揮墨蘊藏於空，墨香迴繞在氣息之來回；「魚戲蓮葉荷田田」舞碼，搭配國樂柳琴曲春到沂河，表現魚兒自在悠游，在蓮旁嬉戲的情景，相當活潑生動。

另「乞兒來搶新」舞碼，呈現一群乞兒遇到娶親隊伍，沒想到乞兒頭頭對新娘一見鍾情，最後雙方竟然看對眼的有趣情節。「阿美俏佳人」舞碼則表現台灣阿美族傳統歌謠與舞蹈。

杭州市雜技總團的演出讓人目不暇給，其中《頂花壇》、《快樂手技》曾榮獲中國吳橋雜技藝術節表演金獎，互動魔術《生活中的奇跡》高超手法，民眾驚呼連連，還有遊戲互動與觀眾同樂，贈送杭州郵票與明信片給台灣民眾作紀念，讓埔里鎮民留下難忘回憶。

(中時 )