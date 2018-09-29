自稱基隆大哥暴力討債 拉布條、站崗樣樣來

2018年09月29日 13:13 中時 葉書宏

52歲鄭姓男子率小弟在被害人的住家外拉白布條討債。（葉書宏翻攝）

52歲鄭姓男子平時自居為基隆市暖暖區大哥，以基隆為主要活動據點，持續吸收小弟加入，從事暴力討債及販毒等不法勾當，更介入都市更新等工程，新北市海山警分局跟監多時，26日循線逮捕鄭嫌及4名同夥，訊後依恐嚇、恐嚇取財、違反毒品危害防制條例等罪嫌移送法辦。

警方調查，暴力討債集團以鄭嫌為首，由42歲幹部呂姓男子指揮旗下小弟從事恐嚇取財、恃強勒索及販賣毒品等不法行為，如被害人無力負擔或不願配合，動輒以恐嚇、暴力脅迫、毀損物品或率眾拉布條叫囂等方式。

鄭嫌等人行徑惡劣，為追討被害民眾積欠款項，曾率旗下小弟駕駛高級轎車至被害人住處，除在車上高掛「OOO欠錢還錢」布條外，同時也在檳榔攤門口張貼討債布條，行徑囂張，造成周邊民眾無法出入、心生畏懼，更強迫被害人幼子打開住處大門，讓其進入搜尋。

海山警分局獲報，會同刑事警察局第二大隊第一隊及基隆市政府警察局刑事警察大隊等單位共同組成專案小組，展開調查。26日見時機成熟，兵分多路前基隆等據點查緝，順利逮捕鄭嫌及4名同夥。

內政部警政署為淨化選前治安，自9月25日0時至9月29日24時止，規畫連續5日「107年第2次全國同步掃黑」專案行動，誓將不法集團及黑幫份子連根拔除，彰顯警方打擊犯罪維護治安決心。

海山警分局長王順益強調，讓市民居住更為安全、財產更有保障，是全體同仁積極努力的目標，將持續密切注意黑道幫派動態，即時掃除、取締外，更透過各項勤務作為，嚇阻、約制幫派分子不法活動，以確實保障民眾生命財產安全。

(中時 )