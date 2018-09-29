影》奪命海嘯狂襲 印尼強震近50死 災情上升

2018年09月29日 13:07 中時電子報 楊幼蘭

印尼強震引發奪命海嘯

印尼蘇拉威西島周五先後發生規模6.1，還有7.5的強震，由於強震引發海嘯，導致居民死傷慘重。據CNN新聞網報導，目前至少有48人喪生，350人受傷，還有數以千計民房被毀，疏散災民的行動周六仍在進行。

據路透29日報導，印尼國家災害應變總署（BNPB）說，在巴路市（Palu）的塔麗思海灘（Talise）與浪加拉縣（Donggala）海岸線上發現了「許多屍體」。

BNPB發言人蘇托波（Sutopo Purwo Nugroho）說，死亡人數預料還會上升。他指出，由於通訊中斷，尚未收到全面通報，因此還無法得知確切的罹難人數。

印尼強震引發奪命海嘯

印尼海嘯地震肆虐後

此外，蘇托波說，搜救團隊已前往嚴重災區支援，但搜救行動因停電而受阻。而巴路的主要機場由於海嘯來襲，預計至少會關閉24小時。

蘇拉威西島規模7.5的強震屬於淺層地震，引發3公尺高的海嘯，沖毀數千建築物，並淹沒一座大清真寺，海岸線屍橫遍野。

據BBC報導，強大的海嘯迫使居民逃往高處避難。民眾在巴路一棟停車塔頂樓拍攝的畫面顯示，海嘯沖毀建築，並淹沒了一座清真寺。這次地震威力比印尼龍目島7、8月發生的一連串地震還強，而當時地震奪走了數百條人命。

美國地質調查所（USGS）指出，這場地震震源深度只有10公里，屬於淺層地震，比較容易造成大規模毀滅性破壞。

(中時電子報)