法商迪卡儂台中北屯店29日歡慶開幕

2018年09月29日 13:56 工商 曾麗芳

迪卡儂台中北屯店29日歡慶開幕，隨即湧入大批民眾參觀。（圖／曾麗芳）

迪卡儂台中北屯店29日歡慶開幕，湧現採購人潮。（圖／曾麗芳）

迪卡儂台中北屯店29日開幕慶，湧現大批民眾參觀、採購。（圖／曾麗芳）

台中北屯店是迪卡儂在台灣的第二個自建商場。（圖／曾麗芳）

法商迪卡儂運動用品店6年前插旗台中南屯展店，無論人潮與業績均堪稱是全台「店王」！看好北屯區的運動人口持續成長，同時為了分散人潮，迪卡儂再砸重金在北屯區中清路二段、打造全國第2家自建店，同時也是台中2店，營業面積達7000平方米，29日上午9點盛大開幕，吸引大批人潮湧入朝聖，業績看俏。

台灣迪卡儂中區負責人穆比耶表示，台中南屯店與北屯店，明年業績合計挑戰10億元；2019年首季再開新竹店。

穆比耶表示，為了讓喜愛運動的人士，能有更開闊的體驗空間，迪卡儂將北屯店規畫成運動體驗場，讓熱愛運動的人有機會體驗更多的運動樂趣。例如屋頂有足球、棒球、高爾夫、射箭體驗場、登山步道模擬區、棒球還有打擊分析儀的試打區、還有室內健身、自行車等產品體驗。

由於台灣棒球運動相當興盛，且台中北屯區還有洲際棒球場經常舉辦球賽，因此，穆比耶表示，迪卡儂將棒球總部設在台中北屯店，更貼近市場、持續研發新產品。

迪卡儂於2012年選擇台中南屯區開設第1家旗艦店之後，持續不斷的尋找合適的地點，讓每個台灣人都有機會輕易的享受運動。目前全台已經有12家實體店面，今日開幕的北屯店，目前是台灣地區成立的第2家自建店。

由於近年來台灣的運動風氣蓬勃發展，迪卡儂台中南屯店目前已有25萬個會員，在例假日消費尖峰時段，來店人數可突破萬人。為了提供運動愛好者更進一步的服務同時平衡南北需求，選擇落腳北屯區，打造專為運動設計的獨特空間。

今日開幕慶，迪卡儂北屯店在三層樓的空間裡，特別規劃了10項運動趣味闖關活動，並準備了1000份登山背包，送給闖關成功的民眾，吸引民眾排隊躍躍欲試。

台中北屯店預計招募約100位喜愛運動的迪卡儂人，將承襲迪卡儂一貫的理念—『讓人人都能輕鬆的享受運動的樂趣』，持續提供超過千種的高CP值運動產品，更深入的服務大眾，讓中部地區的運動者能夠隨時體驗六十種不同的運動。

除了台中北屯店滿足在地的運動使用者之外，即日起至10月27日，在台中大遠百旁的「UNO市集」裡，健身運動也展開了期間限定的快閃貨櫃，每週都會有不同的健身教學體驗！

(工商 )