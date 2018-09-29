萬里濟安宮啟用大典 九龍壁、巨石龍珠搶信徒目光

2018年09月29日 13:47 中時 宋原彰

萬里區濟安宮有台灣第一大的九龍壁，由老師傅耗時兩年純手工精雕青斗石而成。（宋原彰攝）

萬里區濟安宮巨石龍珠據廟方表示，是主神關聖帝君表示要保留巨石，指示巨石是石來運轉、龍珠乍現。(宋原彰攝)

萬里區濟安宮今(29)日舉辦啟用大典，大批信眾到場支持朝聖，廟方邀請高雄道德院住持三清太乙大宗師翁太明任宗教總顧問。濟安宮執行長莊連豪花費近兩億元整地重建濟安宮、打造氣勢磅礡的九龍壁，在九龍壁龍頭正前下方即為宮內有名的巨石龍珠。

萬里濟安宮在29日10點33分，舉行萬人朝聖落成啟用大典，邀請許多政商名流出席。立法委員羅明才表示，啟用典禮揭牌儀式的當下，原本陰雨綿綿的天氣突然轉晴了，代表濟安宮關聖帝君將庇佑百姓，讓大家都有「忠孝節義」的精神。

當初莊連豪因緣際會購得新北市萬里區直徑1.2公里的數萬坪土地，因發生土地占有糾紛，他在濟安宮廟前許願，先進行濟安宮擴大重建後，才會做商業建設，於是向神明請示落成之日時，竟連續出現11個聖杯，讓地方嘖嘖稱奇，於是決定花費近兩億元整地、重建濟安宮。

萬里濟安宮原宮廟始創建於清朝年間，供奉主神是關聖帝君，另有天上聖母、玄天上帝等神尊，歷經兩百年歷史演變，已為地方上信仰中心。重建後的濟安宮，廟殿正前方有一面氣勢磅礡的九龍壁，據製造廠商說是目前台灣第一大的九龍壁，由老師傅耗時兩年純手工精雕青斗石而成。

在九龍壁龍頭正前下方為巨石龍珠，廟方表示，工人在施工時發現宮廟下方有一顆重達數百噸巨石，甚至兩台怪手打壞都無法移動該石，莊連豪及濟安宮主委於是決定擲筊問神明，結果擲出三個聖筊，「關聖帝君表示要保留巨石，指示巨石是石來運轉、龍珠乍現，台灣龍首將出現萬里。」遂將巨石雕成巨石龍珠。

(中時 )