MLB》洋基264轟平大聯盟紀錄 搶下外卡賽主場優勢

洋基「法官」賈吉（右）在8局上敲出傷癒復出後首轟，與隊友興奮擊掌慶祝。（美聯社）

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中時電子報
／綜合報導

儘管這場「基襪大戰」已無關美東王座，洋基29日仍由G.桑契斯（Gary Sanchez）、希克斯（Aaron Hicks）、沃特（Luke Voit）、賈吉（Aaron Judge）敲出4轟，本季團隊264轟追平大聯盟紀錄，最終客場11比6擊敗死敵紅襪，也如願搶下美聯外卡賽的主場優勢。

台灣好手林子偉此役曾上場代守中外野，但隨後被代打換掉，沒有機會站上打擊區表現。

大聯盟單季團隊全壘打紀錄原由1997年水手隊所締造，如今洋基還有兩場例賽來改寫新猷。而單場4轟的最好消息之一，莫過於「法官」賈吉在8局上的中外野陽春炮，是他本季第27轟與離開傷兵名單後首轟，上1支已是7月21日。

至於與運動家1場定生死的外卡賽，也確定在洋基球場進行。洋基本季主場戰績是出色的53勝28敗，不過運動家客場拿下46勝，也不容小覷。

洋基左投哈普對紅襪前5局1分未失，成為美聯外卡賽先發投手的候選人之一。（美聯社）

洋基左投哈普（J.A. Happ）此役前5局完全封鎖紅襪，直到6局下才挨了皮爾斯（Steve Pearce）的滿貫炮，但僅被擊出4安，投出7次三振與2次四壞，讓他成為主投外卡賽的候選人之一。

如果讓哈普主投外卡賽，好消息是他的休息天數剛好，但洋基教頭布恩（Aaron Boone）表示他尚未做出決定，包括塞維利諾（Luis Severino）、「神之子」田中將大都在考慮之中。

(中時電子報)

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