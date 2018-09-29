惹錯人！毆打前立委王拓之子王醒之　黑幫會長被掃蕩

故立委王拓之子王醒之去年6月遭黑幫持棍棒毆打，薛姓主嫌及幫眾共8人被逮。（李怡萱翻攝）

友善列印
中時
李怡萱
薛姓主嫌被依組織犯罪條例、妨害自由、恐嚇、傷害等罪嫌移送基隆地方檢察署偵辦。（李怡萱翻攝）
故立委王拓之子王醒之去年6月遭黑幫持棍棒毆打。（李怡萱翻攝）

已故立委王拓之子王醒之去年6月遭黑幫持棍棒毆打，當時警方除將4名嫌犯依傷害罪移送外，並持續追蹤轄內黑幫，鎖定天道盟同心會黑幫組織加以查緝，昨（28）日由刑事警察大隊兵分八路，將薛姓主嫌（45歲）及幫眾共8人拘提到案，並依組織犯罪條例、妨害自由、恐嚇、傷害等罪嫌移送基隆地方檢察署偵辦。

王醒之目前正在參選暖暖區市議員，他在暖暖成立「左下角工作室」，長期致力於環保議題，王去年舉發基隆翠湖保護區遭違法濫墾，疑似牽扯龐大利益擋到幫派財路，引起天道盟同心會長薛男等人不滿，薛男教唆手張姓男子等4人蒙面闖入「左下角工作室」，並持短棍痛毆王。

檢察官去年處理王醒之傷害案時，要求警方要繼續對這4人身分背景做調查，基隆刑事警察大隊，循線查出幕後就是天道盟同心會會長薛男指使，向基檢及法院聲請拘票及搜索票，並一舉將8人逮捕到案。

王醒之聽聞惡煞落網，先是長嘆一聲，之後表示「選擇原諒」，考量這些年輕人都只有廿歲出頭，也已經當面向他認錯、道歉，並承諾會到社區義務服務1天，不忍心太過苛責，因此就傷害案部分已經與對方和解。

不過王也指出，自己完全不認識莊男，對方是否就是幕後主使仍要等檢警調查結果出爐，針對司法部分不便表達。他說，雖然他們做的事情已經威脅到周遭親友，但也讓大家更團結，希望社區透過此事能對環境議題更加重視。

(中時 )

自稱基隆大哥暴力討債 拉布條… 租車行涉暴力討債 警查扣大批槍…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。