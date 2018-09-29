惹錯人！毆打前立委王拓之子王醒之　黑幫會長被掃蕩

2018年09月29日 13:35 中時 李怡萱

薛姓主嫌被依組織犯罪條例、妨害自由、恐嚇、傷害等罪嫌移送基隆地方檢察署偵辦。（李怡萱翻攝）

故立委王拓之子王醒之去年6月遭黑幫持棍棒毆打。（李怡萱翻攝）

已故立委王拓之子王醒之去年6月遭黑幫持棍棒毆打，當時警方除將4名嫌犯依傷害罪移送外，並持續追蹤轄內黑幫，鎖定天道盟同心會黑幫組織加以查緝，昨（28）日由刑事警察大隊兵分八路，將薛姓主嫌（45歲）及幫眾共8人拘提到案，並依組織犯罪條例、妨害自由、恐嚇、傷害等罪嫌移送基隆地方檢察署偵辦。

王醒之目前正在參選暖暖區市議員，他在暖暖成立「左下角工作室」，長期致力於環保議題，王去年舉發基隆翠湖保護區遭違法濫墾，疑似牽扯龐大利益擋到幫派財路，引起天道盟同心會長薛男等人不滿，薛男教唆手張姓男子等4人蒙面闖入「左下角工作室」，並持短棍痛毆王。

檢察官去年處理王醒之傷害案時，要求警方要繼續對這4人身分背景做調查，基隆刑事警察大隊，循線查出幕後就是天道盟同心會會長薛男指使，向基檢及法院聲請拘票及搜索票，並一舉將8人逮捕到案。

王醒之聽聞惡煞落網，先是長嘆一聲，之後表示「選擇原諒」，考量這些年輕人都只有廿歲出頭，也已經當面向他認錯、道歉，並承諾會到社區義務服務1天，不忍心太過苛責，因此就傷害案部分已經與對方和解。

不過王也指出，自己完全不認識莊男，對方是否就是幕後主使仍要等檢警調查結果出爐，針對司法部分不便表達。他說，雖然他們做的事情已經威脅到周遭親友，但也讓大家更團結，希望社區透過此事能對環境議題更加重視。

(中時 )