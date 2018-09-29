中華電信公益盃3對3 花蓮打造籃球夢兼當球探

中華電信公益盃3對3在29日前往花蓮高工體育館進行。(黃及人攝)

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中時電子報
電信女籃與參加公益盃3對3的球員合影留念。(黃及人攝)

上周才在澎湖馬公國中舉辦的中華電信公益盃3對3，29日造訪花蓮高工繼續登場，這是公益盃第3度造訪花蓮，9名中華電信女籃球員與黃曉潔教練也都親自下場獻技，除了推廣籃球運動，也扮演「球探」替電信女籃選材！

「原本中華電信基金會一開始著重社區服務，且贊助偏鄉的文創產業，隨後從民國100年開始舉辦公益盃3對3，讓籃球運動下鄉，」中華電信北區分公司總經理涂元光說，「讓運動結合社區，更積極替電信女籃招募各地新血。」

涂元光表示，中華電信企業內部本來就很重視運動，也有設立體育委員會，舉辦包含健行、登山、游泳、球類等相關運動，「先前也推動上班走樓梯活動，像是北區分公司大樓有10樓，幫助員工願意多多運動，也會更加健康。」

中華電信公益盃3對3首次找來SBL裁判到場吹判。(黃及人攝)

有別於上周六在澎湖，在花蓮登場的公益盃3對3，首次找來不少SBL裁判到場共襄盛舉，也讓比賽公平性大幅提升，中華電信基金會副執行長高世威說：「這代表中華電信推廣籃運，絕對是玩真的，並非只是單純的娛樂而已。」

「包含籃球、賽制、裁判等，都是舉辦籃球賽的標準配備，代表我們始終把公益盃當作正式比賽活動看待，」高世威說，「公益盃主要都是造訪偏鄉，帶給這些偏鄉球員更多的機會，去接觸外面的世界，也替國家栽培更多幼苗。」

在花蓮賽區結束後，中華電信公益盃3對3接著在10月6日前往嘉義市國民運動中心舉辦，這是公益盃首次造訪嘉義，高世威強調，公益盃以後仍將固定每年至少前往3地舉行，「以前我們甚至去過馬祖，接下來還會去更多地方的。」

(中時電子報)

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