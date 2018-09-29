圖多》潭美炸沖繩 數千戶房屋泡水 那霸機場關閉

受到潭美影響，沖繩地區已經泡在汪洋中，變成大型「水上樂園」 (圖／翻攝自たまおG！twitter)

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中時電子報
撐不住15級陣風吹襲，沖繩許多自小客當場被吹翻 (圖／翻攝自twitter@majiryo)
許多車子當場被吹翻肚 (圖／翻攝自たーけロマンチスト twitter)
沖繩地區多處已經泡在汪洋中 (圖／翻攝自たまかい twitter)
房子隔板直接被吹爆 (圖／翻攝自なな twitter)

中度颱風潭美轉往日本前進，度假勝地沖繩首當其衝，強風暴雨猛襲下，目前造成至少16萬戶停電，還有無數車輛被強風當場吹翻，數千戶房屋泡在水中，宛若海嘯來襲。

今年第24號颱風「潭美」以每小時20公里往東北前進，15級陣風加上大雨狂吹沖繩那霸市區，那霸機場也緊急宣布全面關閉停飛，居民也緊急撤離前往至避難所躲避風雨，目前100多所避難所中有大約600人入內避難。

潭美預估明天就會抵達關西機場上空，經歷上次燕子颱風的慘況後，這次關西機場的應變也讓人注目，避免發生上次機場變孤島的尷尬情形。

(中時電子報)

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