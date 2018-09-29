圖多》潭美炸沖繩 數千戶房屋泡水 那霸機場關閉

撐不住15級陣風吹襲，沖繩許多自小客當場被吹翻 (圖／翻攝自twitter@majiryo)
許多車子當場被吹翻肚 (圖／翻攝自たーけロマンチスト twitter)
沖繩地區多處已經泡在汪洋中 (圖／翻攝自たまかい twitter)
房子隔板直接被吹爆 (圖／翻攝自なな twitter)
中度颱風潭美轉往日本前進，度假勝地沖繩首當其衝，強風暴雨猛襲下，目前造成至少16萬戶停電，還有無數車輛被強風當場吹翻，數千戶房屋泡在水中，宛若海嘯來襲。
満潮時刻を過ぎたのにまだまだ水位が下がらない・・・#沖縄 #台風24号 #チャーミー#沖縄市 #泡瀬 pic.twitter.com/efG3OFvFCw— izR (@m_izR) 2018年9月29日
今年第24號颱風「潭美」以每小時20公里往東北前進，15級陣風加上大雨狂吹沖繩那霸市區，那霸機場也緊急宣布全面關閉停飛，居民也緊急撤離前往至避難所躲避風雨，目前100多所避難所中有大約600人入內避難。
潭美預估明天就會抵達關西機場上空，經歷上次燕子颱風的慘況後，這次關西機場的應變也讓人注目，避免發生上次機場變孤島的尷尬情形。
(中時電子報)
停電、雨風強烈、目の前の家が倒壊してます。いろんなことが気になりますが、とにかく安全第一で過ぎ去るの待ちます。#台風24号 ほんと強い。 pic.twitter.com/EoLdlUAt7f— 国吉真吾@沖縄むら咲むら常務 (@mura_shingo) 2018年9月29日
台風24号やばい— TaKaGi（pa-pa） (@takagi24dashu) 2018年9月29日
そろそろ台風の目に入りそう
晴れる予感☀️#台風24号#チャーミー pic.twitter.com/85dhMShSgd
これが台風24号の猛威！沖縄・宮古島の午前８時の映像です。 pic.twitter.com/uehFyzaubI— NHKニュース (@nhk_news) 2018年9月29日
本州の皆さん気を付けてください！台風24号は半端ないです！#台風24号 pic.twitter.com/019CJH1U3u— 808cuck/quade/zack (@TheQuadeHunter) 2018年9月29日
台風24号ヤバい(TT)— guri (@yuri_aisa) 2018年9月29日
駐車場が海になりました💦#台風24号#沖縄 pic.twitter.com/NS3XRetCDL