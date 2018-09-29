結婚逾70年「攬牢牢」老夫妻大方曬恩愛

2018年09月29日 13:54 中時 呂妍庭

嘉義市長涂醒哲贈送每對金婚夫婦禮金600元和印有夫妻兩人照片的抱枕，讓老伴可以「攬牢牢」。（呂妍庭攝）

結婚68年的邱水銘、邱謝双鳳也在兒女陪同下快樂接受表揚，並大方曬恩愛。（呂妍庭攝）

邱錦明和太太邱張瓊芳結婚71年，是今年活動中婚齡和年齡最長的夫妻，兒孫也陪同出席。（呂妍庭攝）

結婚68年的邱水銘、邱謝双鳳也在兒女陪同下快樂接受表揚，並大方曬恩愛。（呂妍庭攝）

現場多對金婚夫妻都大方曬恩愛。（呂妍庭攝）

議長蕭淑麗也向金婚的夫妻表示恭喜和祝賀。（呂妍庭攝）

金婚夫妻跟議員王美惠介紹抱枕的照片是哪裡拍攝的。（呂妍庭攝）

嘉義市政府29日上午舉辦「你在我心，風華永在」金婚禮讚活動，共計有118對結婚逾50年的長輩參與，其中婚齡及年齡最長的邱錦明和太太邱張瓊芳結婚71年，是全場恩愛老夫妻的大學長、大學姐，兒女笑說，父母皆受日本教育，以前媽媽多半逆來順受，但自從父母都重聽後，吵嘴、相互碎念的頻率增多了，反倒成了老夫妻的生活情趣。

今共有上百對結婚逾50年的長輩及其家人參與活動，市府特別邀請6對婚齡最久的長輩當代表，嘉義市長涂醒哲贈送每對金婚夫婦禮金600元和印有夫妻兩人照片的抱枕，讓老伴可以「攬牢牢」，涂醒哲和陪同出席的太太鄭玉娟不忘曬恩愛，說金婚真的很不簡單，兩人都要健康、還要相守一生，尤其現場結婚60年以上的有44對，他和太太結婚40年，想到要相守到60年，這不只感情要好，還要拚健康才行。

涂醒哲說他很愛《家後》這首歌，「阮將青春嫁置恁兜，阮對少年跟你跟甲老，人情世事已經看透透，有啥人比你卡重要」，指「幸福就是吵吵鬧鬧」，講得很好，也讓人很感動。

議長蕭淑麗也向金婚的夫妻表示恭喜和祝賀，指少年夫妻老來伴，尤其要走過50年真的很不簡單，像今天出席的阿公阿嬤，早年攜手一起打拚，不只拚家裡三頓飽，還要拚台灣的經濟，所以她特別以新三好，「身體顧得好，老本顧得好，老伴顧得好」來鼓勵大家。

除結婚71年的邱錦明夫妻外，結婚68年的邱水銘、邱謝双鳳也在兒女陪同下快樂接受表揚，曾擔任老師的邱謝双鳳說兩人是朋友介紹，「撿來撿去，撿到賣龍眼」，說龍眼又稱桂圓，在大陸經濟價值很高，她覺得自己遇到好丈夫，指邱水銘不菸、不睹、不酒，夫妻同心養育4個孩子長大，現在孩子各有成就、爭氣又孝順，就是夫妻倆最大的福氣。

(中時 )